Detenidos en Cuenca por robar el coche que paró a auxiliarles tras tener un accidente en otro vehículo robado

La Guardia Civil detiene a tres personas por robar el coche a quienes les auxiliaron tras un accidente - GUARDIA CIVIL

CUENCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca han detenido a tres personas, dos varones y una mujer de entre 24 y 49 años, como presuntas autoras de varios delitos en la provincia de Cuenca.

Según informa el instituto armado, los hechos se iniciaron cuando los detenidos circulaban por la autovía A-3 sentido Valencia, en un turismo que habría sido sustraído previamente en provincia de Madrid.

Durante el trayecto, sufrieron un siniestro vial que les impidió continuar la marcha. Dos personas que circulaban en su turismo, tras presenciar el siniestro, se detuvieron para prestarles auxilio; momento en el que los tres detenidos les sustrajeron el vehículo y huyeron del lugar.

Tras recibirse la alerta a través del Centro Operativo Complejo (COC), se activó un dispositivo de búsqueda en la autovía A-3 para localizar al turismo sustraído; el cual, tras más de 20 kilómetros de persecución, fue interceptado en el término municipal de Tarancón, donde se procedió a la detención de sus tres ocupantes.

A los tres detenidos se les atribuyen presuntos delitos de sustracción de vehículo sin intimidación y de robo o hurto de uso de vehículo.

Además, al conductor que conducía durante la huida, se le atribuyen los delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos de las drogas y conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca autorización administrativa para ello.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón (Cuenca), en funciones de guardia.