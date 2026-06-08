Detenidos dos jóvenes con antecedentes por robar 23.000 euros en varias empresas de Casarrubios del Monte

La Guardia Civil detiene a dos integrantes de un grupo criminal por varios robos en empresas de Casarrubios del Monte. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Valmojado han detenido a dos jóvenes de 22 y 21 años, como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza, un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y dos delitos de hurto cometidos en empresas del polígono industrial Monte Boyal perteneciente a la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo).

La investigación comenzó a principios del pasado mes de marzo tras varias denuncias presentadas por empresas de la zona, cuyos responsables alertaron de una serie de sustracciones que estaban generando preocupación entre los empresarios del polígono.

Según informa el instituto armado, las pesquisas permitieron comprobar que los presuntos autores aprovechaban momentos de descuido de los trabajadores para acceder a las oficinas y sustraer dinero en efectivo guardado en diferente mobiliario.En uno de los hechos llegaron a sustraer 20.000 euro en efectivo.

En total, se les atribuye la sustracción de 23.000 euro, además de diversa documentación.

Una vez identificados los presuntos responsables todos ellos con antecedentes penales, agentes del Puesto Principal de Valmojado junto con agentes del Área de Investigación llevaron a cabo un dispositivo que culminó con la detención de los autores en vía pública en localidad de Madrid.

En total, se han esclarecido cinco hechos delictivos, todos ellos llevados a cabo en la localidad de Casarrubios del Monte, tras la detención de los autores se ha conseguido reducir la alarma social que se había instaurado en el citado Polígono.