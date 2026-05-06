Detenidos en Madrid seis ladrones especializados en robar bancos en pueblos de Albacete, Cuenca y Toledo

Detenidos en Madrid seis ladrones de bancos que operaban en pequeñas localidades de toda España. - GUARDIA CIVIL

MADRID/TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal, compuesto por seis individuos, con una gran experiencia y especializado en el robo con fuerza de bancos y que se les acusa de haber cometido presuntamente robos en sedes bancarias de Burgos, Valladolid, Albacete, Cuenca y Toledo.

Según el instituto armado, a los detenidos se les relaciona con los robos en Barrax (Albacete), La Puebla del Salvador (Cuenca), así como El Torrico y Casarrubios del Monte (Toledo).

En nota de prensa, ha explicado que los atracadores fueron capaces de robar una noche, en "cuestión de minutos", una caja fuerte que contenía 140.000 euros.

Así pues, las pesquisas comenzaron en el mes de octubre de 2025 tras un incremento de robos de vehículos de alta gama en Madrid, a los cuales les cambiaban las matrículas por otras, sustraídas o dobladas, para así poder cometer los robos con los coches hurtados.

Para acceder a los bancos, a los que llegaban y huían con los estos vehículos de gran cilindrada robados, los detenidos empleaban herramientas "altamente especializadas" e inutilizaban las medidas de seguridad, ya fuera cortando el cableado o utilizando inhibidores de frecuencia.

ESCONDÍAN LOS COCHES EN CHINCHÓN

Una vez identificado el 'modus operandi' del grupo, en el que robaban coches en Madrid, se trasladaban durante la madrugada a pequeñas localidades en las que atracaban el banco y salían de la zona a toda velocidad, los agentes averiguaron que escondían estos vehículos en una "parcela agrícola" de la Vega de Chinchón (Madrid).

Dicho esto, la Benemérita relaciona a la red con robos a entidades bancarias en Cardeñadijo (Burgos), Montemayor de Pinilla (Valladolid), Barrax (Albacete), La Puebla del Salvador (Cuenca), así como El Torrico y Casarrubios del Monte (Toledo).

Al finalizar las investigaciones, los uniformados hicieron cinco registros y detuvieron a todos los integrantes del grupo criminal (6). Además, se han intervenido cuatro vehículos, pinzas hidráulicas, una lanza térmica, radiales, inhibidores de frecuencia, llaves vírgenes, extractores de bombines, dispositivos de geolocalización GPS, cámaras de video encubiertas, diferentes dispositivos electrónicos, así como dinero y la ropa utilizada en la comisión de diferentes hechos delictivos.

Por todo ello, y tras el trabajo de las Unidades de las Comandancia de Madrid, Toledo y Burgos, le imputan 32 hechos delictivos al grupo que ya está en prisión preventiva tras pasar a disposición judicial.