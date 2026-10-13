Detenidos los otros dos autores de un tiroteo que casi cuesta la vida a un hombre en Puertollano

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CIUDAD REAL 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos varones por su implicación en un grave tiroteo el pasado día 5 de junio que terminó con un varón herido grave tras recibir un disparo en el abdomen, por el que tuvo que ser trasladado en estado crítico al Hospital de Toledo. La víctima, que permaneció semanas ingresado en la UCI en estado muy grave, pudo finalmente salvar la vida.

El suceso tuvo lugar en Puertollano, donde dos clanes rivales tuvieron una confrontación que derivó en el uso de armas de fuego y con uno de los implicados con un proyectil del calibre 9 mm alojado en el tórax. Los tres máximos responsables de los disparos huyeron inmediatamente después para evitar su captura por parte de la Policía Nacional.

La investigación, denominada como 'Operación Sancho', derivó en la detención a finales del mes de septiembre del principal encartado en los hechos, quien se había refugiado en un inmueble de Jerez de la Frontera (Cádiz), según informa la Policía.

El Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional lo detuvo dentro la vivienda donde además ocultaba más de 36.500 euros en efectivo que había dispuesto para su fuga.

LOS OTROS DOS IMPLICADOS SE HABÍAN OCULTADO EN CIUDAD REAL

Según informa la Policía, las pesquisas de los investigadores ubicaron a los otros dos autores de los disparos en Ciudad Real capital. Un dispositivo policial a cargo de la Comisaría Provincial de Ciudad Real interceptó finalmente a los dos fugados ocultos en el interior de un vehículo cuando intentaban abandonar la barriada en la que se ocultaban.

La operación se ha saldado con tres detenidos y un total de cuatro entradas y registros, una en Jerez de la Frontera (Cádiz) y las otras tres en Ciudad Real capital en los que se localizó otra de las armas implicadas en la reyerta, una pistola del calibre 9mm corto junto con 39 cartuchos.