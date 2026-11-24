Dinero y efectos intervenidos por la Guardia Civil tras la detención de un padre y un hijo por regentar un punto de venta de droga en La Solana. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en la operación 'Barroman', a un padre y un hijo que regentaban un punto de venta de droga cerca de colegios y parques infantiles en la localidad ciudadrealeña de La Solana.

Esta operación se inició después de que las patrullas de seguridad ciudadana de la zona tuvieran conocimiento de un posible punto de venta en La Solana, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Como resultado de las labores de investigación y vigilancia que se llevaron a cabo se conseguía localizar un domicilio, cercano a un colegio de la localidad y a parques infantiles, desde el cuál se estaba llevando a cabo la distribución de sustancias estupefacientes.

Continuando con la investigación se lograba identificar a los moradores de la vivienda, un padre y un hijo cuyo modus vivendi era compatible con la actividad ilícita investigada, comprobando los investigadores como existía un incesante trasiego de consumidores a este domicilio para comprar la droga.

De este modo, tras reunir suficientes indicios y solicitar la pertinente autorización judicial, se procedía al registro de tres viviendas en la localidad de La Solana, en los que se han hallado 312 gramos de cocaína, 1.200 gramos de cogollos de marihuana, algunos gramos de metanfetamina y hachís y 14.200 euros en efectivo. También se han aprehendido multitud de útiles específicos para el cultivo de marihuana y para la preparación y procesamiento de la droga.

Por estos hechos delictivos se ha detenido a dos personas, un padre y un hijo, a los que se les atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo estos junto con las diligencias puestos a disposición de la Plaza 2 de la sección penal del Tribunal de Instancia de Manzanares (Ciudad Real), que ha dispuesto su ingreso en prisión por estos hechos.