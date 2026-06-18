Detenidos tras presentar fuerte resistencia dos presuntos autores de una veintena de robos en Cuenca y Toledo

Un fuerte dispositivo policial logra la detención de los dos autores de 20 robos en las provincias de Cuenca y Toledo. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO/CUENCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los dos presuntos autores de 20 delitos graves cometidos en las provincias de Cuenca y Toledo, en el marco de la operación 'Jues'. Estas personas, que contaban con un importante historial delictivo, son los presuntos autores de robos con fuerza en casas habitadas, robos con fuerza en establecimientos hosteleros, sustracción de vehículos, daños, delitos contra la administración de justicia y delitos contra la seguridad vial.

La investigación se inició a finales del pasado mes de marzo, cuando se detectó un aumento de delitos contra el patrimonio y robos en comercios. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Motilla del Palancar (Cuenca) determinó que estos hechos delictivos estaban relacionados entre sí y que eran cometidos por las mismas personas, quienes operaban entre las provincias de Cuenca y Toledo, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Los autores de estos hechos empleaban técnicas de robo profesionalizadas y llevaban a cabo fuertes medidas de seguridad para eludir la acción policial, accediendo por la fuerza tanto a locales de hostelería como a domicilios con sus moradores en el interior, además de sustraer vehículos para su actividad ilícita.

Tras varios meses de intensa investigación, los agentes lograron esclarecer los hechos cometidos principalmente en Motilla del Palancar y otros municipios de la comarca. La fase de explotación de la operación ha culminado finalmente con un registro en un domicilio en dicha localidad, donde los investigadores ha interceptado y detenido a los dos sospechosos.

Para ello la Guardia Civil ha desplegado un importante despliegue policial, en el que participaban 50 agentes, que se ha encontrado con una fuerte resistencia por parte tanto de los detenidos como de sus allegados. De hecho, otras dos mujeres han sido detenidas por intentar favorecer la huida de los detenidos.

Los detenidos y las diligencias policiales han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 1 de Motilla del Palancar (Cuenca).