Detenidos por robar un camión en Santa Cruz de Mudela y por exigir dinero a dueños a cambio de su devolución

Operación 'Laguzona'. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Laguzona', ha detenido en una primera fase de explotación, a un conjunto de personas como presuntos autores de un delito de integración de grupo criminal, robo con fuerza, robo o uso de vehículo a motor en este caso un camión y receptación de su mercancía. En una segunda fase de explotación se ha detenido otro grupo criminal, como autores de un delito de extorsión.

La investigación tuvo su origen a raíz de la denuncia presentada por los responsables de una empresa de transportes ubicada dentro del término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), denunciando que autores desconocidos habían sustraído un camión con su remolque frigorífico que contenía numerosa mercancía de productos de alimentación.

Según informa el instituto armado, el mismo día de los hechos, también denunciaron que estaban recibiendo llamadas telefónicas con numerosas amenazas, donde una persona los extorsionaba, exigiendo la entrega de dinero inmediato a cambio de la devolución del camión sustraído, ya que con toda probabilidad, consiguieron sus números de teléfonos tras las publicaciones realizadas por los denunciantes en diferentes foros y redes sociales, donde además de poner la fotografía del camión, añadieron varios números de contacto, pidiendo colaboración para su recuperación.

Desde un primer momento, la compañía de la Guardia Civil de Valdepeñas utilizó diversas vías de investigación al objeto de descubrir a los autores relacionados, tanto con la autoría de la sustracción del camión, como con la posterior extorsión también sufrida por las víctimas de los hechos, comprobándose que se trataba de dos grupos delictivos claramente diferenciados, que operaban de manera diferente y sin conexión entre los mismos.

La inmediatez de las gestiones e investigaciones realizadas, permitieron la recuperación en pocas horas del camión y remolque sustraídos, pudiendo ser encontrados dentro de una nave de alquiler, ubicada en el polígono industrial de la localidad de Los Yébenes (Toledo), donde a su vez también fue recuperada gran parte de la mercancía que ya estaba dispuesta para su entrega a receptadores.

Del resultado de las múltiples gestiones investigativas realizadas, se pudo identificar a los ocupantes de un vehículo relacionado con el robo del camión sustraído durante, así como posteriormente, a los de una furgoneta de alquiler con la que pretendían transportar la carga robada. Se consiguió gracias a las aportaciones de testigos y tras el análisis de toda la información obtenida, se culminó una primera fase de explotación con la detención de un total de tres personas y la investigación de otras cuatro personas más por los delitos de integración en grupo criminal, delito de robo con fuerza en las cosas, delito de robo/hurto de uso vehículo a motor y receptación.

De forma paralela a esta investigación, se fueron realizando gestiones en relación al supuesto delito de extorsión a los perjudicados del robo del camión, los cuales amenazados y engañados llegaron a pagar hasta 2.500 euros, por la supuesta recuperación que nunca se materializó, cuyos autores para llevarlo a cabo, se valieron de toda información que subieron las víctimas a las redes sociales, a sabiendas de su vulnerabilidad y desesperación, con objeto de exigirles dinero a cambio de devolver el camión.

Una vez identificados a los autores con pruebas irrefutables sobre su autoría, fueron detenidas dos personas y otros tres investigados como autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y extorsión.

Las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestas a disposición del correspondiente Tribunal de Instancia de Valdepeñas.