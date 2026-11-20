Agentes de la Guardia Civil en Horche. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Cuenca ha detenido a tres menores como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el Centro Joven de la localidad de Horche.

Las detenciones se practicaron el pasado martes, tras la denuncia presentada por un responsable del centro, en la que se informaba de la sustracción de 4 consolas de videojuegos, una tablet y otros dispositivos electrónicos, después de que los presuntos autores forzaran la puerta de acceso del aula donde encontraban estos efectos, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Según las investigaciones llevadas a cabo por agentes del Grupo Roca de la Comandancia de Guadalajara, el visionado de las cámaras de video vigilancia y declaraciones de testigos, permitieron identificar a uno de los presuntos autores, que ya había sido detenido con anterioridad al por su presunta implicación en otro robo cometido recientemente en la localidad de Horche.

Finalmente, las diligencias policiales practicadas permitieron identificar y detener a los tres presuntos autores. Asimismo, se logró recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que fueron entregados a los responsables del centro, permitiendo así que este pudiera recuperar su actividad habitual con los jóvenes de la localidad.