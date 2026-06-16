Detienen a cuatro personas en Motilla del Palancar acusadas de robos en La Manchuela conquense y Toledo

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido detenidas en Motilla del Palancar en el marco de una operación contra un grupo criminal a los que se le atribuyen numerosos robos con fuerza en viviendas y establecimientos públicos y robos de vehículos en la Manchuela conquense y en provincia de Toledo, según informan fuentes de la Guardia Civil.

El operativo se ha desarrollado durante la jornada del 16 de junio y ha generado un gran revuelo en la localidad debido a la gran cantidad de efectivos movilizados.

La Guardia Civil ha informado de que darán más información próximamente acerca de este operativo.