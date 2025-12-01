Detienen a un hombre con una orden de ingreso en prisión por robar en viviendas de Villar de Olalla y cultivar marihuana

Plantación de marihuana hallada por agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca han detenido a un varón 34 años de edad sobre el que constaban dos señalamientos en vigor, siendo uno de ellos de ingreso en prisión.

A su vez, se le imputan delitos contra la salud pública en su modalidad de cultivo de drogas, defraudación de fluido eléctrico y usurpación de inmueble con violencia, procediendo a su investigación por otros dos delitos de amenazas, esclareciendo un total de cinco delitos, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

La investigación dio comienzo tras tener conocimiento personal del Puesto de la Guardia Civil de Cuenca de la ocurrencia de diversos robos en el interior de viviendas ubicadas en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca). Para su perpetración, el autor utilizó fuerza en las cosas aprovechando que los moradores se encontraban ausentes de sus domicilios.

Fruto de las investigaciones y de las gestiones practicadas, la Guardia Civil ha procedido a la detención del presunto autor de los hechos, un varón de 34 años de edad, desmantelando en la actuación una plantación indoor de marihuana gracias a la aprehensión de 155 plantas de este vegetal.

Las diligencias instruidas, así como el detenido y los efectos incautados, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de los de Cuenca, quien ha decretado su ingreso en prisión.