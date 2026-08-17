Detienen a un joven de Toledo en un festival de música de Cangas de Onís por tener cocaína y MDMA

Aquasella - GUARDIA CIVIL

OVIEDO/TOLEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas, entre ellas un vecino de Toledo de 23 años de edad, han sido detenidas en el marco del dispositivo de seguridad establecido por la Guardia Civil en torno al festival de música electrónica Aquasella que se celebra anualmente en El Merediz (Cangas de Onís). La mayoría de las detenciones de este evento, que se desarrolló entre los días 13 y 16 de agosto y congregó en torno a 70.000 personas, han sido por drogas.

La detención del joven toledano se produjo a las 17.10 horas del día 15 de agosto, cuando los agentes le intervinieron 5 gramos de MDMA y 8 gramos de cocaína dentro del recinto de Aquasella.

La primera detención se produjo a las 01.45 horas del día 14 de agosto y fue la de un joven vecino de A Coruña de 28 años como autor de un supuesto delito de tráfico de drogas al serle intervenidas 50 pastillas de MDMA y dos dosis de LSD.

Poco tiempo después, en torno a las 02.00 horas se procedió a la detención de un vecino de Tenerife de 31 de edad como autor de un delito de robo con violencia, dicha persona había rociado a la víctima con un spray de defensa personal al tiempo que le arrancaba un cordón de oro valorado en 4.000 euros. Se están llevando a cabo gestiones para conocer si hubiera otras víctimas de hechos similares.

A las 05.00 horas los agentes arrestaron a otra persona, un vecino de Llanera de 37 años edad, como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, al habérsele aprehendido 73 dosis de LSD, 30 gramos de cocaína, así como diferentes cantidades de otras sustancias, todas ellas dispuestas para el tráfico minorista.

Con posterioridad, a las 00.45 horas del día 15 de agosto efectivos de la Guardia Civil detuvieron a un vecino de Pontevedra de 48 años de edad, por delito contra la salud pública a intervenirle 13 pastillas de MDMA y diferentes cantidades de speed y hachis. En torno a las 02.25 horas arrestaron a un vecino de Madrid, de 27 años de edad como autor de un delito de tráfico de drogas interviniéndosele, dispuesto para la venta al menudeo, 21 gramos de metanfetamina, 293 gramos de hachís y 41 gramos de cocaína.

A las 03.45 horas los agentes detuvieron en el acceso al recinto del festival a un vecino de Irún (Guipuzcoa), de 25 años de edad, al que se le intervino 27 gramos de ketamina, 17 pastillas de MDMA, además de otras sustancias de en menor cuantía. A esa misma hora, se procedió a la detención de otra persona, cuando trataba de acceder al recinto del festival portando en el bolsillo del pantalón una bolsa que contenía 31 gramos de cocaína. Dicha persona de 31 años de edad, es vecina de Eibar (Guipúzcoa).

Durante el desarrollo del festival se han confeccionado 744 denuncias administrativas de las cuales 726 denuncias lo han sido por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia y consumo de drogas en la vía pública. El resto de las denuncias los son por infracción a diversas normativas tanto nacional como autonómica.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil a través de una nota de prensa, el objetivo principal del dispositivo como es prevenir y en su caso investigar hechos delictivos que se pudiera producir, evitar accidentes y prestar aquellos auxilios necesarios, garantizando con ello la Seguridad Ciudadana.

Este año han intervenido un total de 315 efectivos pertenecientes a diversas unidades de seguridad ciudadana, así como prácticamente la totalidad de las especialidades con que cuenta la Comandancia de Asturias.