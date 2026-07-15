Detienen en Puerto Lápice a un grupo criminal dedicado a la comisión de robos y estafas en salones de juego

Dinero intervenido tras la detención en Puerto Lápice de un grupo criminal dedicado a la comisión de robos y estafas en salones de juego. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ciudad Real ha identificado y detenido a un grupo de cuatro varones que circulaban juntos en el mismo vehículo, interceptados en un dispositivo operativo en la localidad de Puerto Lápice, como presuntos autores de delitos de robo con fuerza e intimidación, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Mientras se realizaba un dispositivo operativo de control de consumo de alcohol y drogas en la CM-420, a la altura de Puerto Lápice, una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil detectó que al conductor de un turismo le constaba un señalamiento policial, por lo que inmediatamente se requirió de una patrulla de Seguridad Ciudadana para dar inicio a las gestiones correspondientes, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

La patrulla trató de identificar a todos los ocupantes, siendo a priori imposible, ya que tan solo el conductor llevaba la documentación personal consigo. Con posterioridad se procedió a realizar un registro del interior del vehículo, hallando en el mismo dos bolsos-bandoleras y una cartera, en las que llevaban un total de casi 11.000 euros. Asimismo se hallaron 10 documentos personales de terceras personas entre DNI, permisos de conducir y tarjetas de residencia de extranjero.

Una vez realizado este registro por parte de los agentes, todas las personas y los efectos hallados han sido trasladados al Puesto de Puerto Lápice para verificar la identidad real de todos los implicados, comprobando que son varios los ilícitos penales cometidos por este grupo a lo largo y ancho de la geografía española.

Así, se les atribuían diferentes robos y estafas, todos ellos en salones de juego, sustrayendo 24.850 euros en Pontevedra, 13.502 en Burgos, 23.000 en León y 33.356 en Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz) hasta un total de 94.708 euros.

Como consecuencia de todas estas gestiones, se comprobaba también que no solo existía un señalamiento de búsqueda, detención y personación sobre el conductor, sino que también sobre dos de los acompañantes, y al tener el cuarto el mismo grado de participación en los hechos constatados se ha procedido a la detención de los cuatro por supuestos delitos de estafa, robo con fuerza, robo con violencia y/o intimidación en salones de juego y pertenencia a organización criminal, incautando como medida cautelar los efectos económicos y los documentos hallados en el vehículo.

Tras su puesta a disposición judicial en el Juzgado Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, se ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para todos los implicados.