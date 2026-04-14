Detienen a una segunda persona relacionada con la muerte de un hombre este domingo en Hellín

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. - EUROPA PRESS

ALBACETE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a una segunda persona relacionada con la muerte de un hombre en la localidad albaceteña de Hellín este pasado domingo.

La investigación sigue bajo secreto de sumario, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Digital de Albacete adelantó este mismo domingo el fallecimiento de un hombre de 45 años en Hellín "tras sufrir una violenta agresión en plena vía pública".

Según señalaba, los hechos ocurrieron en la calle Canterería, donde la víctima fue hallada tendida en el suelo "con signos evidentes de violencia y rodeada de un gran charco de sangre".

Del mismo modo, este medio publicaba también que la Policía Nacional había detenido a un joven de alrededor de 25 años, vecino de la localidad y de nacionalidad española, como presunto autor de la muerte del hombre murciano fallecido tras sufrir una paliza.