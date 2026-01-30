Detienen en Tarancón a 5 miembros de una misma familia especializados en robos en explotaciones agrícolas

Objetos intervenidos por la Guardia Civil tras detener a miembros de una misma familia en Tarancón especializados en robos en explotaciones agrícolas. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca han procedido a la detención de cinco varones y a la investigación de una mujer pertenecientes a la misma familia como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza en las cosas, dos delitos de hurto y uno de pertenencia a grupo criminal, desarticulando a un grupo criminal dedicado a los robos en explotacione agrícolas.

La investigación se inició tras tener conocimiento personal del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Tarancón (Cuenca), de la ocurrencia de diversos robos con fuerza y hurtos, cometidos en explotaciones agrícolas en los términos municipales de Las Pedroñeras y El Pedernoso.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, los autores fracturaron las entradas de diferentes naves agrícolas y casetas de campo para, una vez en su interior, apropiarse de material de riego, herramientas y efectos relacionados para realizar labores agrícolas, así como ventanas de las construcciones violentadas.

Fruto de las investigaciones y de las gestiones practicadas se conseguía identificar el vehículo utilizado por los autores, procediendo a localizar diferentes objetos sustraídos en un establecimiento comercial de la localidad de Albacete.

Como consecuencia del operativo desplegado para la detención de los autores, contando con el apoyo de personal de la Policía Local de Las Pedroñeras, se ha intervenido el vehículo partícipe de los hechos junto con parte de los efectos sustraídos, el cual, al percatarse de la presencia de la Fuerza, emprendió la huida, siendo interceptado en los extrarradios de la población de la Mancha conquense.

Las diligencias, así como el detenido y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente (Cuenca).