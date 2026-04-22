DipuJoven pone en marcha una segunda edición que combina multiaventura, música y misterio en Almansa, Hellín y La Roda

Presentación de DipuJoven. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete pone en marcha la segunda edición de DipuJoven, tras el éxito cosechado en 2025 cuando reunió a más de 600 participantes, consolidando un programa diseñado para favorecer alternativas de convivencia y ocio saludable entre la juventud de la provincia, independientemente del lugar donde resida.

El diputado de Juventud y Deportes, Dani Sancha, ha sido el encargado de dar a conocer los detalles de esta iniciativa dirigida a chicos y chicas de 12 a 18 años, cuyas inscripciones se pueden realizar desde hoy, y lo ha hecho acompañado de representantes de las localidades que acogerán en 2026 este programa itinerante. Se trata de la alcaldesa de Almansa, Pilar Callado; el alcalde de Hellín, Manuel Serena; y el concejal del área en La Roda, Luis Fernández.

Tal y como ha explicado el diputado, este programa crece y se diversifica, incrementado también su presupuesto hasta los 40.000 euros, y apostando por la juventud como motor de dinamización social, como agente activo de nuestros pueblos y como protagonista de su propio tiempo de ocio, favoreciendo conexiones entre jóvenes de toda la provincia, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Así, esta edición mantiene su esencia, pero incorpora novedades para seguir despertando el interés de quienes ya participaron el año anterior y atraer a nuevos participantes, ofreciendo propuestas renovadas y contenidos adaptados a diferentes formas de ocio juvenil.

"Tres fechas, tres escenarios y tres iniciativas diferentes, pero con un mismo objetivo: ofrecer a nuestros jóvenes una experiencia inolvidable", ha afirmado Sancha, explicando que cada una de las jornadas tendrá una temática principal, diferente en cada caso.

En Almansa, el próximo 30 de mayo, la jornada girará en torno a la multiaventura, con propuestas centradas en la actividad al aire libre, la adrenalina y los retos físicos, incluyendo experiencias como kayak, paddle surf o tirolina. En Hellín, el 5 de septiembre, la música será la protagonista, configurando un espacio pensado para la expresión, la conexión y la convivencia al ritmo de bandas emergentes de la provincia.

Por su parte, La Roda acogerá el 24 de octubre la última cita con una temática inspirada en Halloween, que ofrecerá una experiencia inmersiva basada en el misterio y la emoción, "seguramente ya con nuevo Centro Joven inaugurado, que será un referente en la provincia", como ha apuntado Sancha.

SEIS ZONAS PARA DISFRUTAR Y CONECTAR

Junto a estas temáticas, todas las jornadas contarán con una serie de zonas comunes. En total, se habilitarán seis espacios con nombres propios: 'Click', dedicado a la fotografía creativa y la expresión visual; 'Sabor joven' de cocina saludable desde una perspectiva práctica y divertida; 'Conexión digital', dedicado al uso de la tecnología y la inteligencia artificial aplicada al ocio; 'Sport Zone', pensado para la práctica deportiva y los retos físicos en equipo; 'Reto 360º' con retos de ingenio y creatividad; e 'Identidad', pensado para impulsar el desarrollo personal a través de dinámicas de autoestima y expresión corporal.

Las actividades se desarrollarán en horario de once de la mañana a siete de la tarde y tendrán carácter gratuito, si bien será necesaria la inscripción previa, ya que se ofrecen 200 plazas por jornada "con la posibilidad de ampliarlas si se completan". Éstas se realizarán a través de un enlace y un código QR común para todos los eventos, lo que permitirá a los participantes inscribirse en una o varias de las citas programadas.

Además, la Diputación facilitará el acceso mediante un servicio de autobús gratuito que conectará distintas localidades con cada uno de los eventos, incluyendo también la comida dentro de la experiencia, con el fin de eliminar barreras y garantizar que todos los jóvenes puedan participar en igualdad de condiciones.

Por su parte, Pilar Callado, Manuel Serena y Luis Fernández han coincidido en agradecer a la Diputación de Albacete tanto la puesta en marcha de este programa como la elección de sus respectivas localidades como sede en su segunda edición, al tiempo que han reconocido el gran trabajo que viene realizando Vértice en el territorio.

ALMANSA, 30 DE MAYO: MULTIAVENTURA

La alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, ha subrayado la relevancia que tiene el público al que va dirigida esta actividad, apuntando que es necesario plantear desde las administraciones alternativas de ocio alejadas de las pantallas, "otro tipo de aventuras". Asimismo, ha detallado lo que se van a encontrar los y las participantes en esta jornada dedicada a la multiaventura.

Por su parte, el alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha señalado que este programa es "una gran oportunidad" para los y las jóvenes de la provincia, asegurando que de la mano de DipuJoven "se hace provincia", y ha explicado por qué han elegido la música como temática para la jornada que tendrá lugar en la localidad, remarcando que es una de las áreas que más atrae a la gente joven.

Finalmente, el concejal de Juventud de La Roda, Luis Fernández, ha señalado que las políticas públicas tienen que tener en la juventud una prioridad, incidiendo en la importancia de programas como DipuJoven, "que hacen que la juventud encuentre oportunidades en sus localidades".