Diputación de Ciudad Real y Cámara de Comercio abren la puerta a liquidar las sociedades del aeropuerto

Reunión de la Cámara de Comercio con el presidente de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha mantenido este viernesuna reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, y con el secretario de la entidad cameral, José María Cabanes, quienes le han dado traslado del reciente pronunciamiento del Tribunal Económico-Administrativo Central en relación con la reclamación que el Ministerio de Hacienda mantenía contra la Sociedad Aeropuerto Ciudad Real S.A.

Valverde ha destacado que esta resolución supone una noticia de gran relevancia institucional, ya que confirma que la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Cámara de Comercio quedan desvinculadas de las reclamaciones económicas derivadas del antiguo proceso societario relacionado con el aeropuerto de Ciudad Real, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Diputación de Ciudad Real y Cámara de Comercio ya no son deudoras según el fallo del citado tribunal, puesto que desestima la reclamación que Hacienda mantenía contra la sociedad participada por ambas instituciones y viene a ratificar el criterio que ya había sido reconocido previamente por el Tribunal Económico-Administrativo Regional. De este modo, se da la razón a la posición defendida por la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial, que habían sostenido que no procedía atribuir a la Sociedad Aeropuerto Ciudad Real S.A. la deuda reclamada.

Como consecuencia de esta resolución favorable, la sociedad deja de figurar como deudora de la Hacienda Pública y se abre la vía para que tanto la Diputación de Ciudad Real como la Cámara de Comercio puedan proceder a la liquidación definitiva de las sociedades Aeropuerto Ciudad Real S.A. y Aeropuerto Ciudad Real Holding S.L., ambas participadas por las dos instituciones.

El pronunciamiento del Tribunal Económico-Administrativo Central permite cerrar un largo episodio administrativo y jurídico que se ha prolongado durante años y que mantenía pendiente la situación patrimonial y societaria de ambas entidades en relación con el antiguo proyecto aeroportuario.

Valverde ha incidido en que lo más importante de esta resolución es que queda acreditado que ni la Diputación Provincial de Ciudad Real ni la Cámara de Comercio tienen responsabilidad alguna en la gestión actual del aeropuerto ni en las reclamaciones que se habían derivado de etapas anteriores del proceso.