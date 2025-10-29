Diputación de Cuenca publica una subvención para la reforma de instalaciones deportivas con 1,5 millones de presupuesto

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el presidente de la Diputación conquense, Álvaro Martínez Chana. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia una subvención destinada a la mejora, reforma, adaptación y creación de instalaciones deportivas de uso y titularidad pública en los municipios de la provincia con más de 7.000 habitantes.

Este plan cuenta con un presupuesto total de 1.479.000 euros, que permitirá seguir mejorando la red de equipamientos en localidades como Cuenca, Tarancón y Quintanar del Rey, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha subrayado que esta iniciativa, unido a los 6 millones de euros del Plan de Instalaciones Deportivas para los municipios de menos de 7.000 habitantes, "refuerza la apuesta del equipo de Gobierno por el deporte como un elemento esencial de salud y bienestar, pero también como una herramienta de cohesión social y de igualdad entre municipios".

Martínez Chana ha explicado que el dinero de la Diputación de Cuenca será para financiar el cincuenta por ciento del coste total e los proyectos por lo que posibilitará inversiones que rondarán el millón de euros.

El objetivo de esta convocatoria es tener instalaciones modernas y actualizadas a las necesidades tanto de los ayuntamientos, como de los vecinos y vecinas, así como clubes deportivos, que utilizan a diario estas infraestructuras.

Martínez Chana ha aprovechado para poner en valor los resultados deportivos que están consiguiendo muchos clubes y deportistas conquenses en parte también gracias a las buenas instalaciones de las que disponen.

El presidente ha aprovechado la ocasión para hacer un balance porque con estos nuevos planes, unidos a los de la legislatura pasada, van a conseguir una inversión total por parte de la Diputación de Cuenca de 14 millones de euros.

Esto, a juicio de Martínez Chana, sirve para dinamizar la economía siguiendo la senda de inversión "sin precedentes que se está viviendo en estas dos legislaturas".

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los ayuntamientos interesados deberán tramitar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Diputación de Cuenca.