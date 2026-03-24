La Diputación de Guadalajara abre la convocatoria de los Premios de Animación a la Lectura 'Bibliotecaria Juana Quílez'

Biblioteca municipal de Chiloeches. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Guadalajara ha abierto la convocatoria de la segunda edición de los Premios de Animación a la Lectura 'Bibliotecaria Juana Quílez', dirigidos a las bibliotecas municipales de localidades con población igual o inferior de 5.000 habitantes.

El objetivo de estos premios es fomentar, incentivar y reconocer la labor que desempeñan las bibliotecas municipales en la difusión de la cultura y en la animación a la lectura en los pequeños municipios de la provincia.

La convocatoria contempla tres modalidades de premios. La primera, denominada 'Actividades inéditas', reconocerá aquellas iniciativas creativas y originales que fomenten la lectura y la cultura en comunidad.

Los proyectos deberán diseñarse para conectar a las personas con los libros y el conocimiento, promoviendo la participación, el acceso igualitario y el disfrute de la cultura de manera inclusiva. Se establecen dos premios, un primero dotado con 3.000 euros y un segundo reconocimiento dotado con 2.000 euros.

Se otorgará también premio a las 'Actividades realizadas', en reconocimiento a proyectos ya realizados que destaquen el papel esencial que desempeña la biblioteca como motor cultural y social en su ámbito de actuación.

Se trata de resaltar cómo contribuye la biblioteca a enriquecer la vida de la comunidad, no solo como espacio de acceso a la información y al conocimiento, sino también como lugar de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana. En esta categoría, el primer premio tiene una dotación de 3.000 euros y el segundo de 2.000 euros.

La tercera modalidad de premios, 'Trayectoria bibliotecaria', reconocerá la labor continuada de las bibliotecas en el fomento y la animación a la lectura durante los últimos diez años, especialmente en proyectos dirigidos a diversos grupos de población y a colectivos con necesidades específicas o en riesgo de exclusión. En esta categoría se otorgará un primer premio de 3.000 euro y un segundo premio de 2.000 euro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los proyectos serán evaluados por un jurado compuesto por cinco miembros, que tendrá en cuenta aspectos como la claridad e interés del proyecto, planificación y viabilidad, originalidad de las actividades, integración en la comunidad, uso de nuevas tecnologías, impacto y alcance, continuidad y sostenibilidad, o evaluación y resultados.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).