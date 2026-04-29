El DOCM publicará el lunes una nueva convocatoria de eventos deportivos de Castilla-La Mancha, dotada con 300.000 euros

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, durante la gala de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará el próximo lunes, día 4 de mayo, la convocatoria de eventos deportivos de Castilla-La Mancha del año 2025, dotada con 300.000 euros. Lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la Gala de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado en Motilla de Palancar, y que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page.

La convocatoria contempla como periodo subvencionable la organización de eventos deportivos de especial interés desarrollados entre el 31 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2026, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Asimismo, el plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, estableciéndose además un plazo máximo de dos meses para la resolución y publicación de esta desde esa fecha

En cuanto a la fase final del procedimiento, las entidades beneficiarias deberán presentar la correspondiente justificación de la subvención concedida como máximo hasta el 31 de julio de 2026, cumpliendo con los requisitos establecidos en la convocatoria para acreditar la correcta ejecución de las actividades subvencionadas.

Durante su intervención, el consejero del área se ha referido al esfuerzo de clubes, deportistas, entrenadores, árbitros y todo el deporte en su conjunto y ha puesto como ejemplo el incremento en licencias deportivas femeninas en más de un 40% en los últimos años.

CAMPEONATO REGIONAL DEL VOLEIBOL ALEVÍN FEMENINO

De otro lado, Amador Pastor ha anunciado también que, a lo largo del mes de mayo, la localidad de Motilla del Palancar va a celebrar el Campeonato Regional del Voleibol Alevín Femenino, "evento que, de algún modo, pretende homenajear la buena trayectoria de dos equipos de la localidad que se han proclamado campeones en esta disciplina".

Centrado en los premios, Amador Pastor ha lanzado un mensaje de felicitación para todos los premiados, al tiempo que les ha definido como un ejemplo para toda la sociedad y, en especial, para tantos y tantos jóvenes que cada fin de semana practican deporte gracias al programa Somos Deporte 3-18.

En este punto, ha explicado que serán 55 los galardones que se entreguen en el transcurso de esta gala, de los cuales 23 serán medallas a personas físicas, 11 serán placas a entidades deportivas, 11 diplomas y 10 menciones especiales.

Las medallas de oro han recaído en María Herrera (Motociclismo) y Paula Sevilla (Atletismo); las medallas de plata son para Marcos Fis (Balonmano), David García (Motociclismo), Jaime Migallón (Atletismo), Lena Moreno (Taekwondo) y María Varo (Duatlón); en el caso de las medallas de bronce estas serán para Rubén Cardeñosa (Balonmano), equipo de Gimnasia Palas de Albacete, África Evangelista (Patinaje), Adrián Fajardo (Ciclismo), Telma Flores (Escalada), Mariola Hernández (Atletismo), Said Khanouchi (Fútbol-Sala), Rosa Otermín (Fútbol), Gema Tornero (Ciclismo) y Lorena Vázquez (Halterofilia).

Las placas a entidades deportivas serán para el Club Natación Daimiel, CD Kidokan de la ciudad de Toledo, CD Amiab Albacete, CD Chiloeches, la Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha, el CEIP 'Alces' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), CMM Media, UNICAJA, Federación de Ciclismo, las Escuelas Deportivas Municipales de Motilla del Palancar (Cuenca) y el Trail San Pablo de los Montes.

Los once diplomas serán para Silvia Castillejos (Ciclismo), Rodrigo García de Blas (Kárate), Beatriz Lérida (Natación adaptada), Carlos López (Piragüismo), Juan López (Atletismo), María Luisa Cabañero (Natación), Elena Córcoles y Maria del Carmen Jiménez (Atletismo), Chus Mateo (Baloncesto), Guadalupe Honrubia (Ciclismo) y Carlos Rodrigo (Fútbol-Sala).

Las menciones especiales serán para Sara Gutiérrez, Noelia Gutiérrez, Javier Alberola y Alfredo Rodríguez de Fútbol-Sala y Fútbol, la Selección Sub14 Femenina de Fútbol-Sala, Ángel Luis Rodríguez (Balonmano), Llanos Cebrián (Gimnasia), Kike García (Fútbol), Andrés Martínez (Ajedrez) y Emilio Redondo (Snowboard paralímpico).

Junto al presidente regional y el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asistido el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el alcalde de Motilla del Palancar, Pedro Tendero; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Mari Luz Fernández y el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cuenca, Francisco López, entre otros.