Dos de cada tres empresas de capital extranjero implantadas en CLM se plantean seguir invirtiendo en ella, según Franco

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el X Foro de Empresas de Capital Extranjero. - JCCM

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada tres empresas de capital extranjero implantadas en Castilla-La Mancha tienen sobre la mesa nuevos planes de inversión y reinversión en la región en los próximos años, según recoge el X Barómetro de Clima de Negocios de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración del X Foro de Empresas de Capital Extranjero de Castilla-La Mancha, donde ha señalado además el potencial de la Comunidad Autónoma como destino premium de inversión, remarcando que la región ha triplicado el stock inmovilizado ligado a la inversión extranjera en la última década hasta superar los 9.031 millones de euros, siendo la comunidad autónoma de todo el país con mayor peso de este stock en relación a su PIB.

Según informa el Gobierno regional, la consejera ha realizado la apertura institucional de la décima edición del Foro de Empresas de Capital Extranjero en Castilla-La Mancha, una cita consolidada que sirve de marco para la presentación del Barómetro de Clima de Negocios en la región y que cuenta con la participación directa de empresas de capital extranjero en la Comunidad Autónoma, que relatan su experiencia en la inversión internacional en la región y sus perspectivas de futuro.

"Dos de cada tres empresas de capital extranjero en la región tienen planes de inversión y reinversión en nuestra región, un dato que nos enorgullece porque habla muy bien de la confianza de las empresas en seguir creciendo y consolidándose en nuestro territorio", ha señalado Patricia Franco.

Sobre el Barómetro, la consejera ha destacado algunas otras cifras que arroja este estudio que se presenta anualmente en el marco del Foro de Empresas de Capital Extranjero de la región, como que el 90% de ellas ha conseguido los objetivos que se marcaban en cifra de negocio en el año 2025 o que una de cada tres empresas tiene previsto contratar y ampliar sus plantillas en la región a lo largo de este año; además de que el 90% señala el buen clima de negocio en la región, destacando aspectos muy positivos como la calidad de vida, la seguridad jurídica o las infraestructuras.

"En el ámbito del talento, llama la atención la alta demanda de personal cualificado a través de la Formación Profesional, un 51%, frente a un 35% de estudios superiores, lo que muestra la reconversión de las capacidades industriales hacia perfiles más profesionales por los que también estamos apostando en el marco del IV Plan de FP de la región", ha indicado.

Junto a los datos del Barómetro, Patricia Franco ha valorado otros indicadores que consolidan el posicionamiento de la región como destino premium de inversión en el país.

"El pasado año superamos los 666 millones de euros de inversión extranjera directa en Castilla-La Mancha, la cifra más alta de nuestra historia", ha recordado, realzando también el crecimiento del stock inmovilizado material ligado a la inversión extranjera en la región, que se ha multiplicado casi por tres la cifra que había en el año 2015, con más de 9.031 millones de euros, "que nos sitúa como la comunidad autónoma de todo el país con mayor peso del stock inmovilizado en nuestro PIB, y la quinta con mayor volumen en términos absolutos", ha señalado.

Además, durante su intervención, al igual que en el marco del Consejo de Captación de Inversiones que se ha celebrado antes del Foro, Patricia Franco ha señalado que las 400 compañías de capital internacional con presencia en la región "generan 75.750 empleos directos, una cifra que se ha duplicado en la última década y que avanza con velocidad de crucero, ya que en los dos últimos años se han creado 20.000 nuevos empleos directos ligados a la inversión extranjera en nuestra región", ha indicado la consejera, que ha confiado en mantener esa trayectoria positiva a través de herramientas como la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que acaba su plazo de información pública previo a su tramitación parlamentaria el próximo 12 de junio.

El X Foro de Empresas de Capital Extranjero de la región ha contado con la participación en la mesa redonda de la representante del Consejo de Administración de Cojali, Gloria Alberca; el director general de Shréder, Francisco Pardeiro; y la directora de Políticas Públicas de Amazon, Eva Pérez; en un coloquio moderado por el periodista económico Eduardo Castillo; y con la ponencia de la directora general de Proyectos Estratégicos y Políticas Sectoriales Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Marian Scheifler.