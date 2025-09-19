Dos detenidos de Cenizate por cultivar 24 plantas de marihuana y tener un criadero ilegal de gallos de pelea

ALBACETE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de La Roda han detenido a dos vecinos de la localidad albaceteña de Cenizate, de 21 y 55 años de edad, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. Se les atribuye la plantación de 24 plantas de marihuana en dos parcelas entre Cenizate y Tarazona de la Mancha, en una de las cuales tenían un criadero ilegal de gallos de pelea.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete lleva a cabo para prevenir y localizar puntos de cultivo de marihuana en la provincia, efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de La Roda tuvieron conocimiento de la actividad ilícita que se podría estar llevando a cabo en sendas parcelas en los términos municipales de Cenizate y Tarazona de la Mancha, en cuyo interior pudieran estar llevándose a cabo cultivos de marihuana.

Tras estas primeras informaciones, los agentes encargados de las investigaciones pusieron el foco en estas dos parcelas, las cuales eran visitadas con inusual frecuencia por dos vecinos de Cenizate, tomando en estas visitas la máxima cautela para no levantar sospechas, sabiendo más tarde que eran los encargados de verificar el estado de las plantaciones.

Una vez recabados los indicios de la existencia de las plantaciones, la Guardia Civil registró dos parcelas donde se intervinieron 24 plantas de marihuana de gran tamaño y en la última fase de maduración.

Con los cogollos y la parte útil de las plantas intervenidas, después de sufrir los procesos necesarios, se podrían haber llegado a elaborar 2.100 dosis, para su venta el menudeo, tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Además, en una de estas plantaciones, concretamente la ubicada en el término municipal de Tarazona de la Mancha, se pudo observar la existencia de un criadero clandestino de gallos de pelea, que no contaba con ningún tipo de licencia o permiso, siendo rescatados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de esta Comandancia, tres ejemplares que presentaban mutilaciones, lo que dio lugar a la apertura de las correspondientes diligencias por un delito de maltrato animal.

Junto con el Equipo de Investigación de Guardia Civil de La Roda, que ha llevado el peso de la operación policial, han intervenido efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Puesto de la Guardia Civil de Villamalea, todos ellos pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo de Investigación de la Benemérita rodense, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de dicha localidad, que ha entendido de las actuaciones.