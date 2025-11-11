Dos detenidos en Chinchilla de Montearagón cuando transportaban en un vehículo 209 gramos de cocaína

La Guardia Civil de Albacete detiene a dos personas por un delito contra la salud pública. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han detenido a dos vecinos de la localidad alicantina de Villena, de 37 y 40 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras intervenirles 209 gramos de cocaína que transportaban ocultos en un vehículo.

Dentro de los servicios preventivos que la Guardia Civil de Albacete tiene activados en toda su provincia, agentes de esta unidad realizaron un dispositivo operativo en la autovía A-31, dentro del término municipal de Chinchilla de Montearagón.

Tras la parada de un vehículo, que según informa el instituto armado, resultó sospechoso a los agentes de la Benemérita que participan en el operativo, se procedió a la identificación de sus dos ocupantes, que mostraron una actitud nerviosa y esquiva hacia los guardias civiles.

Durante la inspección, tanto de sus pertenencias, como del vehículo, los guardias civiles que participan en el dispositivo localizaron un paquete que contenía una sustancia de color blanquecino que, tras ser sometido a la prueba de narcotest, resultó ser cocaína, arrojando un peso de 209 gramos.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha impedido que las 2.090 dosis que podrían haberse elaborado con la droga incautada, después de sufrir los procesos necesarios, fuesen introducidas en los mercados ilícitos de tráfico de drogas y vendidas a los consumidores de sustancias de nuestra provincia.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Albacete capital.

El vehículo en el que viajaban los detenidos, y donde fue descubierta la droga, ha quedado intervenido a disposición de la autoridad judicial que entiende del asunto.