Dos detenidos 'infraganti' cuando se disponían a cometer un robo en un bar de la localidad de Alovera

GUADALAJARA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos personas como presuntas autoras de tres robos en bares de las localidades de Alovera y de Villanueva de la Torre.

Los presuntos autores de los hechos fueron detenidos por una patrulla de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares en la madrugada del pasado 20 de agosto, cuando sorprendieron en el interior de un establecimiento hostelero de la localidad de Alovera a dos individuos, al personarse en el establecimiento para comprobar una señal de alarma, evitando de este modo que se consumara el robo.

Según informa el instituto armado, con posterioridad y gracias a las averiguaciones practicadas por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, se pudo comprobar la presunta implicación de los detenidos en otros dos robos en grado de tentativa cometidos en la misma fecha en sendos bares de Alovera y de Villanueva de la Torre.

Los presuntos autores pudieron ser identificados gracias al estudio de las cámaras de seguridad de los locales y por el vehículo utilizado para cometer los robos que pertenecía a uno de los detenidos.

La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de dos varones, de nacionalidad española de 30 y 54 años, como presuntos autores de un robo con fuerza y dos más en grado de tentativa, que fueron entregadas junto con los detenidos en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara.