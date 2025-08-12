Dos detenidos en Madrigueras por simulación de delito y denuncia falsa en una agresión

ALBACETE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Madrigueras han investigado a dos vecinos de esa misma localidad, de 32 y 33 años de edad, como presuntos autores de un delito de simulación de delito y denuncia falsa.

Efectivos de la Benemérita de La Roda recogieron la denuncia de una pareja que afirmaba haber sido víctima de unas lesiones por parte de otra persona, el pasado mes de julio, en la localidad albaceteña de Madrigueras, que inicialmente ofreció dudas de su veracidad por las versiones ofrecidas por los denunciantes.

A raíz de esta denuncia, la Guardia Civil inició unas investigaciones para aclarar los hechos denunciados y determinar lo que había sucedido el día en que ambas personas manifestaron haber sido agredidas, comprobando cómo estas habían interpuesto denuncias anteriores contra el supuesto autor y su familia, carentes de fundamento, que evidenciaban su manifiesta enemistad.

Durante las pesquisas policiales se tuvo conocimiento de que, tanto por redes sociales como por grupos de una conocida app de mensajería instantánea, circulaban unos vídeos de los hechos que sucedieron la noche en la que, según los denunciantes, resultaron lesionados.

Tras el visionado y análisis de estos vídeos, así como tras realizar diversas gestiones, quedó suficientemente acreditado como el inicialmente investigado era en realidad la víctima, siendo los denunciantes los presuntos autores de la agresión.

Por otra parte, a lo largo de la investigación se tuvo conocimiento de otro hecho similar entre los detenidos y otro miembro de la familia de la víctima, en el que el denunciado quedó absuelto judicialmente al quedar acreditado que los hechos que se denunciaron no se correspondían con lo sucedido en realidad.

La enemistad manifiesta de los ahora detenidos con la persona y familiares a la que supuestamente denunciaron falsamente habría llevado a un posible hostigamiento y acoso social durante los dos últimos años por parte de los detenidos, no permitiendo realizar tranquilamente labores cotidianas como salir a pasear o realizar la compra sin ser increpados o molestados.

FIGURA DELICTIVA DE SIMULACIÓN DE DELITO

Este delito, recogido en el artículo 457 del vigente Código Penal entre los delitos contra la Administración de Justicia, lo comete quien simula ser responsable o víctima de una infracción penal sin que ésta haya existido y que es motivo de detención.

Estas acciones tienen consecuencias legales y suponen un uso indebido de los recursos policiales y judiciales, que podrían emplearse en la resolución de casos reales; por ello, antes de recoger una denuncia, la Guardia Civil advierte a cualquier denunciante de la responsabilidad en que puede llegar a incurrirse.

Diligencias policiales Las diligencias, instruidas por la Guardia Civil de Madrigueras, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de La Roda, que ha entendido de las actuaciones.