Dos detenidos como presuntos autores del incendio de Almorox por trabajos ilegales de soldadura

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel- Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 51 y 42 años, han sido detenidos como presuntos autores del origen del incendio que se originó el pasado día 22 de julio en la localidad toledana de Almorox y que posteriormente saltó al municipio madrileño de Villa del Prado.

Fuentes de la investigación precisan que los primeros datos apuntan a que estas dos personas estaban realizando trabajos de soldadura ilegales con una radial.

Estos trabajos se habrían producido cuando el Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) era extremo. El fuego se originó el pasado 22 de julio a las 16.52 horas en la Urbanización El Pinar.