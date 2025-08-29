Dos detenidos por robar 511 botellas de aceite de oliva de un camión aparcado en un área de servicio de la A-2

La Guardia Civil detiene a dos personas por la sustracción de media tonelada de aceite de oliva - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas y ha recuperado 511 botellas de aceite de oliva que acaban de sustraer de un camión que se encontraba estacionado en un área de servicio de la A-2.

Según informa la instituto armado, los hechos que motivaron estas detenciones tuvieron lugar en la madrugada del jueves cuando una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana de Guadalajara identificó a los ocupantes de una furgoneta que circulaba a la altura del peaje de la R-2 en el término municipal de Marchamalo.

Una vez interceptada la furgoneta e identificados sus ocupantes, los agentes localizaron en su interior 511 botellas de aceite de oliva de las que no pudieron acreditar su licita procedencia.

Ante estos hechos, estos individuos junto con el vehículo fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Guadalajara para el total esclarecimiento de los hechos procediendo a su detención como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Según las gestiones practicadas se pudo establecer que los presuntos autores de los hechos sustrajeron el aceite tras fracturar el cierre de un semirremolque de un camión se encontraba estacionado en un área de servicio sita en el kilómetro 75 de la Autovía del Nordeste, apoderándose de parte de la mercancía que transportaba.

La Guardia Civil instruyó dirigencias por la detención de dos varones, de 32 y 44 años y de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas que fueron entregadas junto con los detenidos en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara. Uno de los detenidos posee en amplio historial delictivo.