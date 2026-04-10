Dos detenidos por robar joyas a una mujer mayor en Almonacid del Marquesado fingiendo buscar trabajo

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca, perteneciebtes al Puesto de Montalbo, han procedido a la detención de un varón y una mujer de 42 y 21 años de edad, como presuntos autores de un delito de hurto en el interior de una vivienda en la localidad de Almonacid del Marquesado.

La actuación se desencadenó tras tener conocimiento de que los ahora detenidos recorrían pequeños municipios fingiendo buscar ofertas de trabajo para acceder a los domicilios, informa el instituto armado.

Tras ganarse la confianza de una mujer de avanzada edad, lograron entrar en su inmueble y sustraer joyas y objetos de valor en pocos minutos.

En el éxito del dispositivo fue determinante la colaboración ciudadana y la participación de un agente del Puesto de Villamayor de Santiago que se encontraba fuera de servicio.

El guardia civil, tras ser alertado por un familiar de la víctima, se coordinó con las patrullas de Montalbo para iniciar un operativo de búsqueda que culminó con la localización y detención de los sospechosos en el municipio de Puebla de Almenara, logrando recuperar varias de las joyas sustraídas.

La investigación ha sido dirigida por el Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón Plaza no 1 (Cuenca), donde han sido remitidas las diligencias y puestos a disposición los detenidos junto a los efectos recuperados.