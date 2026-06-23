Dos detenidos por robo de cable de cobre por valor de 100.000 euros en una nave industrial de Chinchilla

Furgoneta con el cable sustraído. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Casas Ibáñez, dentro del marco de la operación 'Chimbre', han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza de cable de cobre cometido en una nave en construcción de un conocido polígono industrial de Chinchilla de Montearagón (Albacete).

Los dos detenidos, de 27 y 35 años de edad, con residencia temporal en la localidad conquense de Zarza de Tajo, ya contaban con antecedentes policiales anteriores por hechos similares contra el patrimonio, tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El equipo ROCA de la Benemérita tuvo conocimiento de la comisión del importante robo en una nave industrial, donde los autores, tras fracturar el vallado perimetral del terreno donde se ubicaba la nave en construcción, sustrajeron una bobina y numerosos tramos de cable de cobre por valor de 100.000 euros, según manifestó el encargado de la empresa en su denuncia.

Las primeras pesquisas pusieron el foco en una furgoneta, con unas determinadas características, que días previos a la denuncia había sido avistada por la zona donde se cometió el robo y que se encontraba relacionada con robos de cable de cobre en varias provincias de la geografía española.

Días posteriores al robo y, dentro de las colaboraciones existentes entre unidades del Cuerpo, efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Tarancón (Cuenca) localizaron la furgoneta en cuyo interior había numerosas mangueras de plástico sin el cobre en su interior, secciones de manguera que fueron reconocidas por el denunciante como las sustraídas en la nave de Chinchilla de Montearagón.

Con esta información, el Equipo ROCA de Casas Ibáñez aceleró las investigaciones las cuales permitieron identificar, localizar y detener a los dos autores del robo del cobre, dándolo por esclarecido.

La actuación realizada por los agentes encargados de las investigaciones se enmarca dentro de los servicios preventivos que lleva a cabo la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete dentro del 'Plan permanente de respuesta a las actividades ilícitas relacionadas con el cobre'.

Las diligencias instruidas por efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Casas Ibáñez, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete en funciones de guardia.