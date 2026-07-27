Dos detenidos en Talavera cuando se disponían a robar por el método de la "siembra"

Detenidas dos personas especializadas en cometer hurtos cuando se disponían a actuar en Talavera de la Reina - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a dos personas como presuntos responsables de un delito de hurto al ser sorprendidos 'in fraganti' instantes después de que abordasen a una posible víctima en las proximidades de un cajero automático.

Los arrestados fueron detectados gracias a un dispositivo específico que puso en marcha la Policía Nacional con el objetivo de detectar la actuación de grupos especializados en cometer hurtos por el método de la "siembra", ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Los agentes que formaban parte de este dispositivo observaron la presencia de estas dos personas en la vía pública, que mostraban un comportamiento sospechoso, ya que estaban en actitud de vigilancia y sólo interactuaban entre sí cuando una persona mayor se acercaba al cajero automático.

Posteriormente, le abordaban y entablaban una conversación con esta persona, pese a ser desconocidos. Cuando los policías se acercaron para solicitar su identificación, se separaron apresuradamente.

En ese momento, se acercó una persona que momentos antes había hecho uso del cajero automático, e indicó a los agentes que ambos le habían abordado después de sacar dinero y mientras la mujer le hacía preguntas, el varón trató de coger su tarjeta con el pretexto de ayudarle.

Al registrar las pertenencias de estas dos personas, se hallaron en su poder diversos útiles para realizar robos en domicilio y hurtos mediante el método de la "siembra": una bolsa con monedas, varias chinchetas, cuerdas, auriculares para la comunicación discreta, pegamento y otros artilugios destinados a cometer este tipo de ilícitos.

Además, resultó que al identificar al varón, le constaban dos reclamaciones judiciales de distintos Juzgados de Madrid por hurto y robo en domicilio, por lo que ambos fueron detenidos y puestos a disposición judicial.

EL HURTO QUE SE DA EN APARCAMIENTOS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS

La modalidad de hurto conocido como la "siembra" consiste en que los delincuentes arrojan monedas o cualquier otro objeto al suelo, para indicarle a la víctima que se le ha caído algo, con el propósito de distraerla.

Mientras, otro de los delincuentes aprovecha ese momento para sustraer sus efectos o dinero. Las víctimas son seleccionadas previamente por los delincuentes, que prefieren actuar en aparcamientos de establecimientos o grandes superficies comerciales y cajeros automáticos.