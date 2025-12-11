Dos personas detenidas en Bolaños por tráfico de drogas tras la intervención de medio kilo de cocaína

La Guardia Civil detiene a dos personas en Bolaños por tráfico de drogas. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, mediante la explotación de la operación 'Optimus550', ha desmantelado un activo punto de venta de droga en la localidad de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), punto que abastecía a consumidores de varios municipios cercanos.

Esta investigación se inició en verano, cuando desde la Guardia Civil se detectó un incremento en las aprehensiones de pequeñas cantidades de droga en las inmediaciones de la vivienda en la que presuntamente tenía lugar la venta de sustancias estupefacientes.

Desde este momento los agentes llevaron a cabo gestiones con las que poder verificar de forma fehaciente que en este domicilio se estaba llevando a cabo un tráfico de drogas, así como identificar a los presuntos autores, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras reunir una batería de pruebas suficiente se consiguió obtener una autorización judicial con la que poder realizar una entrada y registro en esta vivienda en la que se intervinieron casi 1,2 kilogramos de droga, entre ellos 595 gramos de cocaína, 500 gramos de hachís y 100 de marihuana.

Igualmente, en este domicilio se incautó un arma de fuego corta con munición, un arpón de pesca submarina, armas blancas, dinero en efectivo (incluidos billetes falsos), joyas y un vehículo.

Fueron detenidas dos personas a las que se les atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro por la tenencia ilícita de armas. Los detenidos, junto con las diligencias, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Almagro (Ciudad Real), donde se decretó por parte de esta autoridad judicial el ingreso en prisión preventiva de uno de los detenidos.