Dos premiados del sorteo de Bonoloto en Azuqueca de Henares (Guadalajara) con más de 67.000 cada uno

Administración De Lotería Número 2 De Azuqueca De Henares.
Administración De Lotería Número 2 De Azuqueca De Henares. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 27 abril 2026 14:28
GUADALAJARA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Punto de Venta Integral 38135 de la Administración número 2 de Azuqueca de Henares (Guadalajara), situada en la avenida de Alcalá número 4, ha validado dos acertantes de la segunda categoría (5+C) del sorteo 115 de Bonoloto.

Los dos ganadores de este premio, percibirán un premio unitario de 67.431,68 euros, ha informado Loterías y Apuestas del Estado en nota de prensa.

Contenido patrocinado