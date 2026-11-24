Tercera edición de los Ecoinntech Business Awards 2026 en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro San José de Guadalajara ha acogido este martes la tercera edición de los Ecoinntech Business Awards 2026, un encuentro que reúne a emprendedores, startups, pymes, mentores y representantes de grandes compañías para compartir experiencias, presentar proyectos innovadores y favorecer nuevas oportunidades de negocio.

La jornada se enmarca en el desarrollo del ecosistema digital impulsado por el Centro de Empresas e Innovación (CEEI) de Guadalajara, una plataforma concebida para conectar a empresas y profesionales de distintos puntos del mundo y facilitar la creación de redes de colaboración sin necesidad de desplazamientos.

El director del CEEI y secretario general de CEOE-Cepyme Guadalajara, Javier Arriola, ha explicado que esta iniciativa, que nació con la vocación de convertirse en "un punto de encuentro de empresarios, de mentores, de grandes corporaciones, de pequeñas pymes y también de startups", cuenta ya con cerca de 200 usuarios de diferentes países.

Arriola ha destacado que uno de los aspectos diferenciadores de este ecosistema es su modelo de participación, puesto que "prácticamente el 90% de las cuotas que se pagan en la plataforma revierten de nuevo sobre los participantes" en forma de premios y reconocimientos a la actividad desarrollada por sus usuarios.

El responsable del CEEI ha señalado que la experiencia acumulada ha demostrado que el proyecto tiene sentido al permitir acercar Guadalajara al resto del mundo y facilitar que sus empresas puedan encontrar socios, proveedores o colaboradores en otros territorios a través de una conexión digital.

La cita presencial ha servido también para reconocer a los participantes más activos, presentar diferentes proyectos empresariales y propiciar el contacto entre compañías y emprendedores. El programa incluye ponencias de representantes de empresas como IBM, Publicis Groupe y MediaMarkt España.

Por su parte, la delegada de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas, ha puesto en valor el papel del CEEI como estructura de apoyo al emprendimiento y lo ha definido como "el nido, la casa del emprendimiento" en Guadalajara, desde donde surgen numerosos proyectos empresariales.

La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara, Begoña García, ha destacado que jornadas de este tipo contribuyen a situar a la ciudad en el mapa empresarial nacional y permiten mostrar el potencial de sus emprendedores.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de apoyar a los jóvenes y proporcionarles recursos económicos y herramientas para que puedan desarrollar sus iniciativas y permanecer en Guadalajara.