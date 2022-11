Economía y Empleo dedican 30 millones más a sus cuentas respecto a 2022 y comercio registra el mayor aumento, un 235%

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a dirigir más de 8 de cada 10 euros del presupuesto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que crecerá 30 millones de euros más de los que se han destinado en el presupuesto del año 2022 y la partida que más crece --casi un 235 por ciento-- es la del comercio.

Así lo ha destacado la consejera del área, Patricia Franco, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales, donde ha valorado además que el presupuesto de la Consejería crezca cinco veces por encima de lo que lo hacen las cuentas regionales en su conjunto.

"El proyecto de presupuestos para el año tiene como objetivo principal dar el apoyo en estos momentos complejos de inestabilidad política a las pymes, a los autónomos, sin olvidarnos de las personas trabajadoras que quieren mejorar su posición y aquellas que tienen un poquito más difícil encontrar una oportunidad de empleo", por lo que destina "casi 422,35 millones de euros en el apoyo directo al tejido empresarial y laboral de nuestra región", ha avanzado Patricia Franco.

La consejera ha destacado "los 127 millones de euros destinados a políticas de fomento del empleo, los 35 millones de euros para apoyar a los autónomos y al sector de la economía social en la región, los más de 122 millones de euros destinados a FP para el Empleo o los 43,36 millones de euros que dirigiremos a la mejora de la competitividad empresarial", ha remarcado, además de una importante apuesta de más de 100 millones de euros para impulsar y promocionar nuestra región a través del sector del turismo, los artesanos y el comercio, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

En la rueda de prensa previa a la Comisión, Patricia Franco ha repasado la evolución por órganos gestores de la Consejería, así como las principales novedades y programas que se incluyen en el proyecto de presupuestos. De esta forma, en el ámbito de la Viceconsejería, con un presupuesto de 50,9 millones de euros, ha destacado la puesta en marcha del Programa de Captación de Talento en Zonas Rurales que se iniciará en las próximas semanas.

En la Dirección General de Empleo, ha destacado los casi 127 millones de euros presupuestados, que servirán, entre otras medidas, "para impulsar el Programa de Apoyo Activo al Empleo, que estará dotado en varias anualidades con un total de 100 millones de euros.

La Dirección General de la Formación Profesional para el Empleo contará con un presupuesto de más de 122 millones de euros, con el mayor incremento de todos los órganos gestores, un 38,3 por ciento, con respecto a este año. "De ellos, 41 millones de euros irán destinados al impulso de programas duales de formación y empleo, la apuesta más ambiciosa en esta materia".

En la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, el presupuesto crece en un 13 por ciento hasta llegar a superar los 35 millones de euros, y tendrá dos grandes estrategias del Ejecutivo en estas áreas: la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2022-2025, aprobada en enero de este año y la de Economía Social, que se aprobará en breve e incluirá ayudas el año que viene por valor de 3,2 millones de euros para el impulso a la actividad de cooperativas y de la economía social".

EMPRESAS, TURISMO Y COMERCIO

En la Dirección General de Empresas, el presupuesto llega a los 48,35 millones de euros, y reeditará las grandes líneas de apoyo a la competitividad empresarial. "La próxima semana aprobaremos la convocatoria más ambiciosa de ayudas a la inversión de nuestra región, con 40 millones de euros. Además, Patricia Franco ha avanzado nuevas medidas como las ayudas para apoyar proyectos empresariales en el ámbito de la industria, por valor de 1,2 millones de euros; y la creación, a principios del año próximo, del Observatorio de la Industria de Castilla-La Mancha.

En la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, la consejera ha destacado que se cumple el objetivo de superar los 100 millones de euros, llegando a rozar los 106 millones de euros de presupuestos para el año próximo. En comercio, la consejera ha destacado que es la partida que más crece en el presupuesto de la Consejería, casi un 235 por ciento; "incluyendo 1,4 millones de euros para el impulso al comercio minorista, y 4,5 millones de euros para la modernización del comercio de la región a través del Fondo Tecnológico que convocaremos con fondos Next Generation".

Compromisos "firmes" con la sociedad de Castilla-La Mancha, ha asegurado Patricia Franco, "que mantienen nuestro modelo de refuerzo del apoyo público y los servicios públicos en momentos de incertidumbre, para no dejar a su suerte ni a las personas desempleadas y de los colectivos más vulnerables, ni a las personas ocupadas, ni a los autónomos y las pymes de la región".

PP: LAS CUENTAS NO AYUDAN

Por su parte, la diputada regional del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha asegurado que el presupuesto tiene los mismos planes y programas que los años anteriores y que no han servido para solucionar los problemas de nuestra tierra".

"No ayudan a los autónomos ante las dificultades por las que están atravesando, como son la subida del precio de los combustibles, luz y materias primas; no favorecen la inversión ni la contratación, sino que, por el contrario, la lastran; y además no crean empleo".

Así, se ha referido a las enmiendas que va a plantear el PP para "favorecer el autoempleo, la inversión y la innovación, especialmente en zonas rurales para fijar población, y por supuesto la creación de empleo, que tanta falta hace en Castilla-La Mancha". "Propondremos también enmiendas al programa de Bienestar y Salud Laboral, porque no podemos permitir que la región siga siendo la segunda comunidad autónoma con mayor incidencia de mortalidad en España en accidentes en el trabajo", ha informado el PP en un comunicado.

PSOE ELOGIA LOS DATOS

De su lado, el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha destacado que el modelo del Gobierno de García-Page que recogen los presupuestos de la Junta para 2023 "atrae empresas, crea empleo y pone a la región a la cabeza en confianza empresarial".

Para ilustrarlo, ha apuntado que mientras que "con el Partido Popular se destruían empresas, 4300 menos", con "el presidente Emiliano García-Page tenemos 2.000 empresas más en la región".

De este modo, Sánchez Requena ha señalado que "se ha conseguido reducir el desempleo de larga duración a la mitad" y bajar el paro juvenil en 25 puntos, así como disminuir "el total de la tasa de paro a la mitad", ha informado el PSOE en nota de prensa.