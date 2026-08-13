Educación recibió alrededor de 110.000 solicitudes de docentes para acciones formativas a lo largo del pasado curso

Acciones formativas para docentes. - JCCM

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cifrado en alrededor de 110.000 las solicitudes de docentes para acciones formativas a lo largo del curso 2025-2026 tal y como ha indicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Amador Pastor ha destacado que se trata de un número "significativo" puesto que la región cuenta con alrededor de 33.000 docentes lo que pone de manifiesto "el interés por la formación que se ofrece desde el Centro Regional de Formación del Profesorado".

El consejero se ha referido a la evolución de los últimos 10 años la cual muestra que "la formación permanente del profesorado se ha consolidado como una política estratégica de transformación educativa. No se trata únicamente de ofrecer cursos aislados, sino de acompañar al profesorado y a los centros ante los principales retos del sistema educativo".

En este punto, Amador Pastor ha destacado que en el año 2015 el número de solicitudes estaba en algo más de 23.200 y ahora está cerca de las 110.000, lo que supone haberlas multiplicado por casi cinco en 10 años, ha informado la Junta en nota de prensa.

La oferta formativa aborda ámbitos como la digitalización y la inteligencia artificial, la inclusión y la atención a la diversidad, la convivencia y el bienestar emocional, el liderazgo y la organización de los centros, la Formación Profesional y la relación con las empresas, los idiomas y el plurilingüismo, la competencia matemática y lingüística, la salud, la actividad física, el arte y la creatividad y las necesidades específicas de cada centro educativo.

Además, se ha reforzado especialmente la formación desarrollada en los propios centros, un modelo que permite adaptar las actuaciones a su realidad concreta e implicar conjuntamente a los claustros, equipos directivos y profesionales de la orientación.

Para finalizar, el consejero ha reafirmado el compromiso del Gobierno de García-Page con la formación del profesorado incrementando aún más esas cifras.