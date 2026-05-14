El Ejército mira a los estudiantes de Químicas de la UCLM para captar talento universitario ante emergencias químicas

El subdelegado de Defensa en Ciudad Real, Juan Manuel del Hierro, y el delegado en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Defensa en Ciudad Real quiere abrir una nueva vía de colaboración con la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la UCLM para despertar vocaciones entre estudiantes de Química e Ingeniería Química y mostrarles que las Fuerzas Armadas también pueden ser una salida profesional vinculada a la investigación, la prevención y la intervención ante grandes emergencias tecnológicas, químicas o bacteriológicas.

Así lo ha explicado este jueves el subdelegado de Defensa en Ciudad Real, el coronel Juan Manuel del Hierro, durante la celebración del Día de la Subdelegación de Defensa, que se ha desarrollado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, en la que también ha estado presente el coronel Juan Luis Vizuete, delegado de Defensa en Castilla-La Mancha.

Del Hierro ha señalado que uno de sus objetivos desde su llegada a Ciudad Real fue "entrar en la universidad" para dar a conocer la misión de las Fuerzas Armadas y acercar sus posibles salidas profesionales a los estudiantes universitarios.

El coronel ha explicado que el primer paso se dio con la Facultad de Derecho, por su vinculación con materias como las relaciones internacionales y el derecho internacional, especialmente relacionadas con las misiones de paz en el exterior.

Después, la Subdelegación de Defensa ha ampliado ese contacto al ámbito sanitario, con la Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería, especialmente para dar a conocer las oportunidades profesionales vinculadas a estas disciplinas dentro de las Fuerzas Armadas.

Ahora, Defensa quiere dar un paso más y abrir esa relación con la Facultad de Químicas, a la que Del Hierro ha definido como una de las más prestigiosas de España y con gran arraigo en Ciudad Real.

El objetivo, ha indicado, es doble. Por un lado, promocionar salidas profesionales para químicos e ingenieros químicos dentro de las Fuerzas Armadas; y, por otro, explorar vías de colaboración en el ámbito de las emergencias.

El subdelegado ha puesto el foco en las catástrofes de tipo tecnológico o químico, como las que podrían producirse en una central nuclear, una instalación química o una planta petroquímica.

En ese terreno, ha señalado, existe un campo de trabajo para las Fuerzas Armadas y para la universidad tanto en la investigación como en la prevención y la intervención.

Como ejemplo, ha recordado el ejercicio desarrollado en 2015 en las inmediaciones de Daimiel con la Unidad Militar de Emergencias, en el que él participó al mando de un batallón.

Según ha explicado, se trató de un despliegue internacional con 3.000 militares, ambientado en una gran catástrofe en una instalación química.

Del Hierro ha defendido que este tipo de escenarios muestran que la relación entre Defensa y la universidad no se limita a las carreras tradicionalmente asociadas al ámbito militar, sino que puede extenderse a perfiles técnicos y científicos necesarios para afrontar nuevos riesgos.

LA BASE DE ALMAGRO SIGUE CON GENERADORES

Preguntado por los problemas de suministro eléctrico en la base de Almagro, el subdelegado de Defensa ha señalado que la situación está "en marcha" y que se va a solucionar "muy pronto". Según ha explicado, se trata de problemas de carácter administrativo, burocrático y logístico.

Del Hierro ha confirmado que la base sigue funcionando con generadores, aunque ha insistido en que el asunto está "en vías de solución". En todo caso, ha precisado que se trata de una competencia del jefe de la base de Almagro y no de la Subdelegación de Defensa, aunque ambas partes mantienen una relación diaria.

DIA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA

El acto ha incluido la lectura del decreto de creación de la Subdelegación de Defensa, la imposición de condecoraciones y la entrega de títulos a varios reservistas voluntarios, además de varios reconocimientos institucionales y militares.

La Subdelegación de Defensa en Ciudad Real fue creada en 1995 y entró en funcionamiento en 1998. Tras distintas reorganizaciones, desarrolla actualmente sus funciones en la calle Toledo, desde donde contribuye a descargar a los Ejércitos de tareas administrativas y realiza una labor de difusión de la cultura de Defensa en la provincia.

Durante la celebración se han entregado varias distinciones y varios reconocimientos a instituciones y representantes vinculados al ámbito de la defensa y la seguridad.

El subdelegado ha enmarcado la celebración en el trigésimo primer aniversario de la Subdelegación y ha felicitado a todos los hombres y mujeres que forman parte de la institución por su trabajo diario.

También ha destacado que, tras años de presencia institucional, la Subdelegación se ha consolidado como un actor habitual en la vida pública de la provincia.

En su intervención, ha defendido que Ciudad Real puede sentirse orgullosa de su vinculación histórica con las Fuerzas Armadas y ha recordado el papel de los manchegos que por tierra, mar y aire, han contribuido a dejar alto el pabellón militar.

El coronel ha subrayado que la defensa es una tarea de todos, que debe estar bien dotada y ser comprendida por la ciudadanía.

También ha defendido que la inversión en defensa tiene efectos sobre el empleo, el PIB y la innovación, especialmente por el carácter dual de muchos proyectos, con aplicaciones tanto civiles como militares.