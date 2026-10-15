Encuentran al hombre con una discapacidad intelectual del 82% que había desaparecido en Guadalajara

Cartel de la desactivación de la búsqueda de Ioan B. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ioan B., el hombre de 45 años de edad que había desaparecido Guadalajara, ha sido hallado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, según ha informado el Ayuntamiento de Guadalajara en su cuenta en la red social 'X'.

Ioan, que tiene una discapacidad del 82%, había desaparecido el pasado 10 de octubre en la ciudad guadalajareña, lo que había llevado a que la Policía Nacional iniciase su búsqueda.