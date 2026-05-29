El equipo Eurocaja Rural se impone en el III Torneo de Fútbol benéfico preCorpus organizado por Europa Press en Toledo

Participantes durante la celebración del III Torneo Benéfico Precorpus de Europa Press, a 28 de mayo de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Periodistas, políticos, policías y personal de Eurocaja se citan en el III Torneo Benéfico Precorpus de E - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Torneo de Fútbol benéfico organizado por Europa Press en la ciudad de Toledo para dar el pistoletazo de salida a las actividades previas al Corpus Christi se ha saldado con la victoria del equipo formado por personal de Eurocaja Rural, una cita deportiva que volvió a reunir sobre el césped a periodistas, políticos y periodistas de gabinete; con dos equipos invitados, uno de ellos el que resultó ganador y otro más formado por miembros de Policía Local y Nacional, que llegaron a la final.

Una cita lúdica que sirvió para estrenar el recientemente remodelado campo de fútbol Carlos III, y en el que con el patrocinio de gastrobar Dvorar, Cervezas LA SAGRA, mazapán San Telesforo y el grupo Restoledo se desarrolló durante toda la tarde.

La aportación de las instituciones a la causa, con cheques solidarios entregados por Ayuntamiento de Toledo, Diputación de Toledo y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, será ahora doblada por el patrocinador principal, Eurocaja Rural, hasta conseguir una aportación que supera los 4.000 euros y que irá a parar al Club Deportivo Escaleno.