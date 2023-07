Equipo de Gobierno talaverano afirma que las obras de los jardines del Prado son "un desastre ambiental y económico"

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente, Parques, Jardines y Hábitat Urbano en el Ayuntamiento de Talavera, David Moreno, ha señalado que el anterior equipo de Gobierno "ha mentido a los talaveranos" con las obras de los Jardines del Prado, ya que "no se trata de una rehabilitación integral".

Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el edil, acompañado por el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, y el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García Barroso, donde ha informado que el Ayuntamiento ya está solventando toda la problemática para poder reiniciar las obras lo antes posible.

En primer lugar, desde el nuevo equipo de Gobierno ya se ha procedido a desbloquear varias certificaciones de pago, por un valor de 448.129 euros. En concreto al presupuesto de adjudicación inicial de 1.020.000 euros, con el proyecto modificado, se ha detectado un incremento del 40 por ciento de la adjudicación.

"No es una rehabilitación integral, porque no acomete las obras que se necesitaban en su conjunto, porque no aborda a todo el espacio que componen los jardines, y porque no aborda todas las instalaciones como el alumbrado, agua potable o el adoquinado, entre otras", ha detallado el edil del ramo.

En ese contexto, David Moreno se ha referido a la obra de los Jardines del Prado como "el mayor desastre del Gobierno de García Élez", haciendo hincapié en que "no han sido capaces de terminar la obra desde que se adjudicó al contratista, nada menos que el 4 de marzo de 2022".

"Ha sido un desastre ambiental, se han talado 187 árboles, de los cuales casi 100 no sufrían de ninguna patología, ni requerían de su sustitución", ha añadido.

Además, Moreno ha señalado que "eran árboles de gran porte, que daban sombra y que proporcionaban a todos los ciudadanos de Talavera de unos paseos, sobre todo, en estas épocas estivales, muy cómodos por las sombras, que daban, y ahora pasarán décadas hasta que vuelva a ver esa sombra".

Concretamente, el edil de Parques, Jardines y Hábitat Urbano ha indicado que "el Gobierno del PSOE retrasó el inicio de las obras desde abril de 2022 a septiembre de 2022, por ser verano. Ahora estamos otra vez en verano y eso dificulta cualquier tipo de plantación".

"Dejaron abandonado el parque todo el verano pasado, y eso conllevó a que muchos árboles y arbustos perecieron, incluso provocó la propagación de la plaga de picudo rojo, que afectó a muchísimas palmeras", ha añadido.

En referencia a la ejecución de las obras, David Moreno ha detallado que desde septiembre de 2022 "se han ido ejecutando de una forma ralentizada, con muchas paralizaciones parciales", y "no han sido transparentes y no le han explicado a la ciudadanía, cuál eran los motivos por el que estaban paradas las obras".

Moreno ha insistido en que "no es una rehabilitación integral, en lo que se han centrado es en la sustitución de prácticamente el 80 por ciento del arbolado, de los setos y ajardinamiento, y eso ha hecho que el daño ambiental haya sido más que considerable".

Desde el punto de vista económico, Moreno ha explicado que dicha obra se adjudicó en 1.020.000 euros, de los que el equipo de Gobierno del PSOE hasta su salida "solamente habían pagado 335.742 euros". "Se ha hecho una gestión a la carta, como si se tratase del jardín particular de Tita García, pero es el jardín de todos y cada uno de los talaveranos".

Según el modificado del proyecto, iniciado por el anterior equipo de Gobierno, "las obras del Prado ascenderían a un 40 por ciento de los costes iniciales", cerca de 407.000 euros de incremento de coste.

"En un mes, hemos solucionado los pagos de certificaciones que estaban pendientes por un importe mucho mayor al que ellos habían pagado, y hemos hecho que la modificación del proyecto se desbloquee y empiece a caminar para poder reiniciar las obras lo antes posible", ha destacado.

"Es una prioridad que los Jardines del Prado luzcan como deben lucir y lo antes posible, pero somos conscientes de las dificultades que nos estamos encontrando, y lo que queremos es solventarlas", ha apostillado Moreno, que ha instado a la anterior alcaldesa de la ciudad a que "visite las obras de los Jardines Del Prado".

DESBROCE Y LIMPIEZA

En otro orden, Moreno, ha avanzado que, desde la concejalía de Medioambiente, ya se está realizando un plan de actuación para el desbroce y limpieza de los solares municipales, que "han estado totalmente abandonados durante todos estos años".

"Es una prioridad por el riesgo de incendio, y porque son focos de insalubridad y acumulación de roedores y todo tipo de insectos", ha expuesto.

Finalmente, Moreno ha pedido una mayor colaboración ciudadana "para que entre todos podamos ver una ciudad más limpia, más saludable y más mantenida".