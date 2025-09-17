Escrivá propone organizar cursos de educación financiera en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha

El Gobernador Del Banco De España, José Luis Escrivá, Junto Al Rector De La UCLM, Julián Garde, En Albacete. - BANCO DE ESPAÑA

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha anunciado este miércoles la propuesta de una serie de cursos piloto en educación financiera en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) durante su visita al campus de Albacete.

El exministro albaceteño, que ha ofrecido una conferencia a los alumnos de la facultad de Económicas, ha aprovechado la ocasión para debatir con el rector, Julián Garde, la constitución de estos cursos de formación económica.

"Uno de los puntos de nuestro Plan Estratégico es mejorar la educación financiera de la ciudadanía", ha remarcado Escrivá, quien ha propuesto la UCLM "como un sitio excelente" para iniciar el programa en colaboración con el Banco de España de cara a ampliar "los conocimientos de la ciudadanía en la toma de decisiones de financiación e inversión". La intención del proyecto, según ha detallado el gobernador, sería extenderlos después a otras universidades del país.

Escrivá ha valorado también el crecimiento económico de Castilla-La Mancha como "por encima de la media nacional" durante la rueda de prensa, y ha destacado como una de las principales preocupaciones del Banco de España la "inequidad" en el acceso de la vivienda, remarcando que "plantea un problema de cuellos de botella potenciales en la economía y en el ámbito universitario".

"Hay estudiantes que tienen que desplazarse y que necesitan una vivienda, lo que genera tensiones en el propio mercado", ha reseñado el gobernador, hecho que causa una desigualdad en el acceso a estudios superiores.

Tras admitir que el problema de la vivienda es una cuestión "que tenemos que estudiar más en nuestra agenda, con este foco particular", ha llamado a "todas las administraciones públicas implicadas, tanto ayuntamientos, Comunidades Autónomas como a la Administración central, a trabajar de forma coordinada para generar una mayor oferta de vivienda".