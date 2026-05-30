La Escuela Superior de Arte Dramático de C-LM ofertará el próximo curso Interpretación Musical

Acto de graduación la Escuela Superior de Arte Dramático. - JCCM

CUENCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a ampliar con Interpretación Musical a partir del próximo curso las enseñanzas que se ofertan en la Escuela Superior de Arte Dramático de la región que tiene su sede en la ciudad de Cuenca.

Así lo ha explicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante su asistencia a la graduación de la primera promoción de los alumnos y alumnas de esta escuela, donde ha avanzado también que el Ejecutivo autonómico va a ofertar el próximo curso más de 10.000 plazas de Formación Profesional en modalidad virtual para un total de 59 ciclos formativos.

Amador Pastor ha indicado que la resolución de la convocatoria se va a publicar el próximo lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y la admisión va a comenzar el próximo 13 de julio hasta el día 31 para el alumnado de nueva incorporación.

Según informa el Gobierno regional, como novedad de esta convocatoria se abrirá un periodo previo de matrícula directa para el alumnado que ya ha estado matriculado en el curso 2025/2026 en esta modalidad de enseñanza en la misma enseñanza y en el mismo centro que estará comprendido entre el 6 y el 10 de julio de 2026, disminuyendo considerablemente la burocracia en relación al proceso de admisión.

Todas las solicitudes tanto de nueva incorporación como de matrícula se presentarán de forma telemática, a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa EducamosCLM, accesible asimismo a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El consejero ha asegurado que los 59 ciclos formativos ofertados incidirán en ramas de conocimiento con alta empleabilidad como Informática y Comunicaciones, Administración, Turismo, Energías Renovables, Comercio y Marketing, Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Electricidad, Industrias Alimentarias y Prevención de Riesgos Profesionales. Un total de 31 centros ofertarán 25 titulaciones diferentes, de las cuales 6 corresponden a grado medio y 19 a grado superior, abarcando 10 familias profesionales.

ADMISIÓN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Asimismo, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará también el 1 de junio la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se convocaba el procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2026/2027 en cursos de especialización de Formación Profesional en centros docentes de Castilla-La Mancha de titularidad pública.

Las personas interesadas en realizar estos cursos podrán presentar sus solicitudes del 13 al 31 de julio de 2026, de forma telemática, a través de la secretaría virtual de la plataforma EducamosCLM, accesible asimismo a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El próximo curso se ofertan un total de 620 plazas para Cursos de Especialización, las cuales irán destinadas a cumplir las necesidades de alumnado, de un total de 31 cursos de especialización repartidos por todo el territorio, de los cuales 14 se ofertarán en la modalidad semipresencial. Dichos cursos incidirán en ramas de conocimiento como Sanidad, Ciberseguridad, Vehículos Híbridos y Eléctricos, Fabricación Mecánica, Inteligencia Artificial, Videojuegos y Realidad Virtual, Digitalización, Redes, Bollería y Panadería Artesana.

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

La Escuela Superior de Arte Dramático de Cuenca cuenta actualmente con 70 alumnos y alumnas y para su puesta en funcionamiento el Gobierno de Castilla-La Mancha destinó más de 800.000 euros.