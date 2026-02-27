El "espectacular" Hospital de Puertollano alcanza el 85% de ejecución y aspira a ser inaugurado en esta legislatura

Visita del presidente regional, Emiliano García-Page, a las obras del hospital de Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 27 (EUROPA PRESS)

El nuevo Hospital Universitario de Puertollano (Ciudad Real) ha alcanzado el 85% de ejecución con la previsión de la recepción de la obra en el tercer trimestre de 2026 y la aspiración de que pueda ser inaugurado antes del fin de legislatura, en un acto en el que se espera la presencia de Sus Majestades los Reyes de España.

Así lo han puesto de manifiesto el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, y el director gerente del Sescam, Alberto Jara, en declaraciones a los medios en el transcurso de la visita que el presidente de Castilla-La Mancha ha realizado este viernes a estas obras, junto al alcalde Miguel Ángel Ruiz, y a las que se están ejecutando en el Paseo del Bosque de la ciudad industrial.

José Manuel Caballero ha calificado el nuevo hospital como "espectacular" desde el punto de vista de la infraestructura, pero también desde el prisma de la mejora de la calidad asistencial de las 80.000 personas que forman parte del área sanitaria.

El vicepresidente ha relatado que la obra se está ejecutando conforme a los plazos y ejecución presupuestaria prevista, "pese al aumento de los precios por la situación internacional", de modo que ve factible lo prometido en campaña electoral con el presidente García-Page, que apuntaba a la puesta en marcha "antes del fin de legislatura".

Caballero, que ha recordado que el Gobierno regional sigue en coordinación con la Casa Real para que Sus Majestades los Reyes de España puedan acudir al acto inaugural, ha sacado pecho de la inversión que está realizando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el municipio de Puertollano. "Creo que es muy evidente la prioridad de inversión del Ejecutivo regional con Puertollano y su comarca tras una inversión de 160,5 millones de euros en materia sanitaria en diez años", ha recalcado

Además, se ha mostrado convencido de que pronto se podrá inaugurar el nuevo Paseo del Bosque, una obra en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha es la principal institución inversora, ha subrayado, con una participación del 60% junto al Ayuntamiento de Puertollano y Diputación de Ciudad Real.

"Creo honestamente que el ejemplo de Emiliano García-Page con Puertollano y su comarca, en relación con la sanidad, la industrialización, el desarrollo urbano y los servicios sociales es una realidad", ha concluido.

APUESTA POR LA SANIDAD PÚBLICA

De su lado, el director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha explicado que el Hospital de Puertollano se encuentra en un 85 % de ejecución sobre una superficie de 64.000 metros cuadrados y una inversión de 116 millones de euros, "una realidad que evidencia la apuesta del Gobierno autonómico por la sanidad pública y un modelo de gestión con una clara visión de futuro".

Jara ha añadido que el Hospital de Puertollano permitirá la incorporación de muchos más recursos en el área ambulatoria, UCI y urgencias, y un nuevo servicio tan importante como el área de Oncología, que evitará desplazamientos a los pacientes.

Además, ha llamado la atención sobre los espacios abiertos de las estancias, con zonas ajardinadas para que la experiencia del paciente sea lo más agradable posible y para que los profesionales trabajen en un entorno de "excelencia, amable y humano".

Al mismo tiempo, la infraestructura tendrá una calificación energética A, con un consumo energético "mínimo" merced al auto abastecimiento por placas fotovoltáicas con una potencia de 500 kilovatios y un innovador sistema de aportación de calor procedente de plantas de hidrógeno, además de estaciones de carga para vehículos eléctricos,.

El director del Sescam ha concluido explicando que el Gobierno regional lleva trabajando meses en el equipamiento para "alinear" la entrega del material gracias a una inversión de más de nueve millones de euros ya ejecutados en diferentes fases de licitación.

UN IMPULSO SOCIOECONÓMICO

De su lado, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha dado las gracias al Gobierno regional por su implicación en la inversión en Puertollano.

"Este hospital era muy demandado en los últimos años y tenemos que celebrar y agradecer que se siga invirtiendo y poniendo dinero para la ciudad de Puertollano", ha dicho, al tiempo que ha avanzado que esta infraestructura impulsará el crecimiento socioeconómico de la barriada Fraternidad, donde se pondrán en marcha nuevas promociones de viviendas.

Respecto a la obra del Paseo del Bosque, se ha mostrado convencido de que podrá inaugurarse a finales de año. En este punto ha concretado que el "compromiso" de la empresa es que la obra esté finalizada en el mes de septiembre.