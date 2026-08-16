Un estudio aporta evidencias para reducir el riesgo de cáncer de hígado en pacientes que han superado la hepatitis C

Investigadores vinculados a la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara - JCCM

GUADALAJARA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores vinculados a la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara han liderado un estudio multicéntrico que ha aportado nuevas evidencias sobre cómo reducir el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma en personas con enfermedad hepática crónica causada por el virus de la hepatitis C que ya han conseguido eliminar la infección.

El trabajo tiene su origen hace tres años en el Hospital Universitario de Guadalajara. Surgió como un Trabajo Fin de Grado y, gracias a la colaboración entre distintos centros y al esfuerzo investigador del equipo, ha culminado con su publicación en la revista científica Liver International, revista oficial de la International Association for the Study of the Liver o Asociación Internacional para el Estudio del Hígado (IASL), que se caracteriza por exigentes criterios de publicación y que es una de las de mayor impacto en el ámbito de la Hepatología.

La principal conclusión del estudio es que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que han superado la hepatitis C, el uso acumulado de metformina se asociaba con una reducción significativa del riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado más frecuente. ha informado la Junta en nota de prensa.

Aunque la erradicación del virus de la hepatitis C supone un importante avance para estos pacientes, el estudio alerta de que aquellas personas con enfermedad hepática avanzada siguen presentando un riesgo residual de desarrollar cáncer de hígado, especialmente cuando concurren factores como la diabetes tipo 2. En este contexto, los resultados aportan una nueva línea de conocimiento que puede contribuir a mejorar las estrategias de prevención y el seguimiento de los pacientes con mayor riesgo.

Para el estudio se hizo un seguimiento a 1.531 pacientes de tres hospitales españoles, con datos de evolución durante más de seis años. El equipo investigador desarrolló un estudio multicéntrico junto a la Fundación Hospital Universitario de Alcorcón y el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf de Sitges, con los que existe una intensa colaboración investigadora, lo que facilitó la obtención de resultados con gran solidez.

En la investigación han participado, por parte del Hospital Universitario de Guadalajara, los doctores Joaquín Miquel y Miguel Torralba, de los servicios de Digestivo y Medicina Interna, la especialista en Digestivo Henar Calvo como primera firmante del artículo y la estudiante de Doctorado del Grupo de Investigación Traslacional en Inmunología Celular (GITIC-IDISCAM) Raquel Encijo, bajo la coordinación del doctor Juan Ramón Larrubia como responsable del estudio.

El doctor Larrubia ha destacado que "hoy el reto no es curar la hepatitis C, ya que existen tratamientos completamente eficaces". El reto es llegar y seguir a todos los pacientes, y en el caso de las personas que superan la enfermedad hay que tener en cuenta que "curar la hepatitis C no elimina completamente el riesgo de cáncer de hígado en algunos pacientes y el objetivo de nuestro trabajo era y es encontrar herramientas que permitan reducir ese riesgo y mejorar su pronóstico mediante la optimización de la detección de pacientes con riesgo aumentado de hepatocarcinoma y aplicando estrategias para reducir este riesgo".

Los investigadores destacan que estos resultados no modifican la necesidad de mantener los programas de vigilancia de los pacientes con enfermedad hepática avanzada, pero sí abren una prometedora línea de investigación para avanzar en la prevención del cáncer de hígado.

En este sentido, subrayan que la investigación clínica desarrollada desde el sistema sanitario público resulta esencial para trasladar el conocimiento científico a la práctica asistencial y ofrecer a los pacientes una atención cada vez más segura, personalizada y basada en la mejor evidencia disponible.

COMPROMISO ASISTENCIAL E INVESTIGADOR

La investigación que desarrollan profesionales del Hospital Universitario de Guadalajara continúa generando conocimiento con potencial para mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes, reafirmando el compromiso con la excelencia asistencial.

La gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, ha felicitado a los investigadores de la GAI y ha valorado su esfuerzo por avanzar en nuevas evidencias científicas, "la mejor herramienta para anticiparse a la enfermedad que nos ayuda a prevenir complicaciones antes de que aparezcan".

Esta nueva publicación viene a avalar la trayectoria investigadora de profesionales del Hospital de Guadalajara, con distintos trabajos en el ámbito de las hepatitis virales que han sido publicados en revistas científicas internacionales y financiados a través de convocatorias competitivas nacionales.