Un experto pone de manifiesto la importancia de los polifenoles para prevenir el avance de patologías neurodegenerativas

TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor David Vauzour, catedrático asociado de Nutrición Molecular en la Facultad de Medicina de Norwich en la Universidad de East Anglia del Reino Unido, ha puesto de manifiesto la importancia de la ingesta de los polifenoles para prevenir el avance de patologías neurodegenerativas.

Durante su intervención en la última jornada del congreso científico internacional 'Lifestyle, Diet, Wine & Health', organizado en Toledo, Vauzour se ha basado en varios estudios de intervención dietética en humanos y animales, para indicar que aquellos queconsumen polifenoles, ejercen una "multiplicidad de acciones" neuroprotectoras dentro del cerebro.

En concreto, ha indicado que en los ensayos hechos con humanos se les dio un cuenco de arándanos al día y se pudo demostrar que aquellos que los tomaban tenían una mejor memoria que los que no, lo que estaba relacionado con un aumento de los flavonoides en concentración; lo mismo que ocurría en los ensayos con ratas, ya que aquellos a las que se les daba este fruto tenían "mejor aprendizaje".

Asimismo, se ha referido ha estudios que ponen el relación la microbioma, el intestino y el cerebro, que sugieren modular la microbiota intestinal puede llevar a desarrollar estrategias "novedosas" para la regulación de la función cerebral general.

Por tanto, ha abogado por una modulación en el microbioma e, indirectamente, de las funciones cerebrales, con intervenciones dietéticas que contengan nutrientes definidos y bioactivos alimentarios diseñados para promover un envejecimiento más saludable.

Entre esos nutrientes, ha destacado que los polifenoles desempeñan un papel protector contra el deterioro cognitivo y tienen la capacidad de modificar la composición y el metabolismo del microbioma.

EL PAPEL DE LA OLEUROPEINA

De su lado, María D. Mayán del Departamento de Investigación, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) ha presentado los resultados del estudio que ha llevado a cabo su equipo con oleuropeína, una molécula presente en las aceitunas verdes, en pacientes con osteoartritis.

"Hemos encontrado una molécula que es capaz de reducir la resistencia y crea un entorno protector ante la degradación de los tejidos", ha subrayado.

De este modo, ha determinado que la oleuropeína "mejora eficazmente" el potencial de diferenciación de las células madre mesenquimales humanas en condrocitos y osteoblastos al tiempo que reduce la adipogénesis.

"Nuestros hallazgos sugieren que los polifenoles derivados del olivo, incluida la oleuropeína, son prometedores como agentes terapéuticos potenciales para mejorar la condrogénesis y eliminar las células senescentes en los tejidos de las articulaciones", ha destacado.

DIFERENCIAR EL CONSUMO DE ALCOHOL

De otro lado, el profesor de Psiquiatría en la Universidad de Medicina de Viena, Michael Musalek, ha abordado en su disertación la relación entre el bienestar y la longevidad, estableciendo relaciones entre tener una vida "saludable, bonita y autónoma". "No solo nos importa la longevidad sino que queremos que la vida no esté llena de sufrimiento y enfermedad", ha expuesto.

Musalek ha explicado que "tiene sentido" distinguir entre beber alcohol por placer y hacerlo para obtener sus efectos psicotrópicos, haciendo hincapié en que las dosis bajas de alcohol tiene una "parte positiva" como es el efecto de euforia, "cierta deshinibición" que facilita mantener el contacto con otras personas o un "sentimiento de más poder". "Y si tenemos el placer tenemos esos tres efectos principales", ha argumentado.

En este sentido, se ha planteado la pregunta de si el alcohol es un veneno, respondiendo que, en cualquier sustancia, "solo la dosis hace que algo no sea venenoso". "No hay nada sin veneno, no se trata de la sustancia sino de la dosis y eso también se aplica al alcohol. A bajas dosis y de forma poco habitual puede ser divertido y darnos alegría", ha señalado.

Asimismo, Creina Stockley, de la Universidad de Adelaida, en Australia, ha expuesto una perspectiva sobre las directrices internacionales sobre el consumo de alcohol, concluyendo que los métodos y la percepción del riesgo ha cambiado, pero las actitudes no han cambiado "en absoluto", algo que ha achacado a un conocimiento "escaso" de dichas directrices para un consumo adecuado.

Stockley ha considerado que los gobiernos deberían ponerse de acuerdo para hacer una reducción de dichas directrices para ver si pueden "marcar una diferencia" en los comportamientos de los consumidores. "No hemos visto un cambio en 30 años", ha proseguido, aunque sí ha detectado, ha matizado, unas diferencias en las cantidades según las edades.

"La conciencia no ha cambiado y el consumidor sigue estando confuso", ha incidido.

ESTILO DE VIDA MEDITERRÁNEO

Mientras, el profesor asociado en los Departamentos de Nutrición, Epidemiología y Bioestadística de la Universidad A&M de Texas, Bradley Johnston, ha explicado que, según los datos de 40 ensayos combinados sobre distintos tipos de dietas, la dieta mediterránea tenía un número menor de casos de distintos tipos de enfermedades antes que otras, incluso las bajas en grasa.

"La dieta mediterránea está muy bien en todos los datos", ha aseverado, indicando que los datos aún son comparativamente mejores si se habla de individuos con riesgo cardiovascular muy alto, doblando los resultados.

Johnston ha explicado que su objetivo como investigador es crear mejores directrices para que el público pueda digerir mejor las evidencias de los estudios y ha hecho hincapié en la necesidad de dirigirse sobre todo a los jóvenes, ya que estos son "mucho más abiertos de mentalidad" y tienen "curiosidad".

De otra parte, la miembro del Instituto de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en Saint Louis (Estados Unidos', Randi Foraker, ha explicado sus claves para mantener la salud cardiovascular, consignadas en el Life's Essential 8, ocho patrones que determinan en una escala lo saludable que es la vida de un individuo.

Así, esta métrica mide aspectos como la dieta, la actividad física, la exposición a la nicotina, la salud del sueño, el Índice de Masa Corporal, los lípidos en sangre, la glucosa en sangre y la presión arterial para generar un nuevo algoritmo de puntuación que va de 0 a 100 puntos, lo que permite generar una nueva puntuación compuesta de salud cardiovascular.

En este sentido, ha comentado que utilizan, en el caso de la dieta, los patrones de alimentación mediterráneos para las escalas mediterráneas, que están númeradas del 0 al 16 para caracterizar una dieta saludable.