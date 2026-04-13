Expertos presentan este martes en Toledo un informe de Naturgy e Inerco sobre las variables ambientales del biometano

TOLEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Naturgy presentará este martes, 14 de abril, el informe 'Las principales variables ambientales en plantas de biometano en España', elaborado por Inerco, un documento que analiza el papel del biometano en la transición energética y la economía circular, así como el marco ambiental y regulatorio aplicable.

Asimismo, el informe también aborda las variables técnicas y ambientales de estas instalaciones y recoge las mejores prácticas para su implantación y operación sostenible.

En el evento, que tendrá lugar en el Hotel Beatriz, la encargada de presentar dicho documento será la jefa del área de Gestión Ambiental de Nuevos Desarrollos de Inerco, Amelia Olid.

Asimismo, también se celebrará un coloquio que estará moderado por el delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha, Humberto del Horno, y en el que participarán el director general de Transición Energética del Gobierno regional, Alipio García; la responsable de Ingeniería y Medio Ambiente en Gases Renovables de Naturgy, Lourdes Gómez; la CEO de la Asociación Española de Biocircularidad, Margarita de Gregorio; y el director de Consultoría en España de Inerco, F. Javier Hidalgo.