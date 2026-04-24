Expertos ven C-LM una región adecuada para el biometano y creen que favorece la protección medioambiental y de personas

1081181.1.260.149.20260424114155 Plantas de biometano - EUROPA PRESS

TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios expertos han destacado que Castilla-La Mancha es una región "adecuada" para la instalación de plantas de biometano, al tiempo que han afirmado que este tipo de infraestructura favorece no solo la protección del medioambiente sino a las personas del entorno en el que se establecen.

Así, el catedrático de Ingeniería Química de la UCLM y decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas en Ciudad Real, Manuel Rodrigo, ha defendido --en declaraciones a Europa Press-- que se trata de una solución "no solo viable ambiental y económicamente, sino con todas las garantías de seguridad".

Rodrigo ha explicado que el biometano es un gas que se obtiene mediante la degradación biológica de materia orgánica, procedente de fuentes muy diversas como residuos agrícolas, ganaderos, forestales, industriales o lodos de depuradora.

El proceso, ha detallado, se basa en la acción de bacterias que descomponen esta materia en condiciones anaerobias, generando biogás, compuesto principalmente por metano, dióxido de carbono y otros gases. Posteriormente, ese biogás se somete a un proceso de purificación para eliminar las impurezas y obtener biometano, que ya puede ser utilizado como combustible.

Además, el proceso genera un subproducto, el digestato, que puede emplearse como fertilizante o acondicionador del suelo, contribuyendo a mejorar la productividad agrícola y cerrando el círculo de aprovechamiento de los residuos, ya que permite devolver al terreno parte de los nutrientes originales de la materia orgánica tratada, reduciendo así la necesidad de fertilizantes químicos y favoreciendo un modelo más sostenible y eficiente desde el punto de vista agrario y económico.

El catedrático ha defendido que Castilla-La Mancha es una región especialmente adecuada para el desarrollo de esta tecnología, debido a su importante peso agroganadero. "Tenemos muchísimos residuos agrícolas, agroforestales que son susceptibles de ser tratados para generar biometano", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que la ubicación de estas plantas responde en gran medida a la existencia de infraestructuras gasísticas cercanas, que permiten inyectar el biometano directamente en la red.

"El boom del biometano se debe en gran parte a que ya existe esa infraestructura y hace viable económicamente su aprovechamiento", ha indicado.

SOLUCIÓN Y ENERGÍA RENOVABLE

De su lado, el director de Desarrollo de Proyectos de Verdalia, David García, ha afirmado que estas plantas están gestionando un residuo que ya existe en el entorno y que lo que hacen es, por un lado, tratar de buscar una solución que gestione esos residuos, y, por otro, que aporte una energía renovable al sistema sustituyendo la energía fósil.

"Las tecnologías actuales permiten una gestión absoluta y total tanto del impacto ambiental como del impacto sobre las personas del entorno, no solo a través de las tecnologías sino a través de los sistemas de control que establecen las administraciones públicas para asegurarse que esos sistemas funcionan", ha destacado.

Verdalia está construyendo ya una planta de biometano en Villaluenga de la Sagra y para su director de Desarrollo de Proyectos la estrategia de la compañía pasa por "una comunicación constante" con las administraciones regionales y locales, así como los vecinos afectados. "Lo que buscamos es una total transparencia y dar a conocer nuestro proyecto de la mejor manera para que la gente conozca exactamente cómo funciona".

En este sentido, ha destacado que las plantas de biometano actuales gestionan un residuo que transportan desde las granjas hasta la instalación, de tal manera que los camiones evitan la salida de olores y no pasan por los centros urbanos. Además, en la misma planta, el material se gestiona en espacios cerrados con presión negativa y tratamiento de los olores para evitar que salgan al exterior.

"UNA COSA LIMPIA"

Por último, el presidente de la cooperativa agraria Avicon, Mario Contento, ha destacado que una planta de biometano es "una cosa limpia" si está bien hecha porque no hay olores "ni nada de nada". Además, ha añadido que "puede beneficiar a todo el mundo".

"Te van a retirar los estiércoles, van a sacar el metano y lo que tengan que sacar, van a sacar de todo. Entonces, creo que hay que intentar convencer a la gente de que es un beneficio", ha manifestado el presidente de Avicon.

Es por ello por lo que ha asegurado que desde Avicon harán "todo lo posible" para la instalación de este tipo de plantas de biometano que proliferan ya en Europa y, aquí en España, en Cataluña. "Allí no pasa absolutamente nada y no sé por qué aquí la gente se ha puesto en contra porque puede ser incluso bueno para el medio ambiente".