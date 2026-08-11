Extinguido el incendio declarado la semana pasada en Riofrío del Llano (Guadalajara)

Un incendio declarado en Riofrío del Llano (Guadalajara). - INFOCAM

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el jueves de la pasada semana en el término municipal de Riofrío del Llano (Guadalajara), ha quedado extinguido.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional y recoge Europa Press, el fuego se dio por extinguido a las 19.29 horas de este lunes.

El incendio se declaró a las 17.19 horas del 6 de agosto por un vigilante fijo y se dio por controlado a las 5.10 del día siguiente.

La posible afección de humo a la entidad menor de Cardeñosa hizo que el incendio llegase a alcanzar la situación operativa de Nivel 1.

En las labores de extinción han participado un total de 24 medios --seis de ellos aéreos-- y 86 personas.