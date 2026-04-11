Fallece un varón tras caer por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz de Corduente

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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 11 abril 2026 18:31
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GUADALAJARA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 60 años de edad ha fallecido tras caer por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz de Corduente, en Guadalajara.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que informan que el accidente ha tenido lugar a las 15.02 horas de este sábado.

En el operativo movilizado han participado efectivos de la Guardia Civil, agentes forestales y bomberos, que han tenido que rescatar el cuerpo, y una UVI que tan solo ha podido certificar el fallecimiento.

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