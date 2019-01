Familiares y vecinos de la joven de Villanueva hallada muerta en Meco piden justicia consternados por su trágica muerte

Publicado 18/01/2019 14:03:07 CET

GUADALAJARA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Consternados por la muerte de Miriam, la joven vecina de Villanueva de la Torre hallada muerta este miércoles en Meco, familiares, amigos, vecinos y cargos públicos han guardado unos minutos de silencio ante las plazas de sendos ayuntamientos para mostrar su respaldo a la familia y para pedir justicia por este "vil y cruel crimen".

Así lo han expresado tíos, primos y amigos de esta joven, de apenas 25 años, que en la pasada noche del miércoles era encontrada sin vida y con al menos diez puñaladas de arma blanca en un paraje que limita Villanueva con la localidad madrileña de Meco, donde dos jóvenes encontraron el cadáver de Miriam, que cada día acostumbraba a sacar sus perros por esa zona.

Con lágrimas en los ojos y la indignación que produce este trágico y lamentable suceso, uno de los familiares pedía "saber algo cuanto antes de lo que le pasó a su prima", un suceso que se encuentra bajo secreto de sumario. "No sabemos nada, no tenemos información, nada de nada; sus padres están rotos, no han podido venir; estamos todos destrozados", decía sin parar de llorar en declaración a los medios.

"¡Me la han matado!!, "Mi niña, mi niña!", o "¡justicia!", han sido las peticiones realizadas en sendas concentraciones, convocadas a las 12.00 y 13.00 horas respectivamente y a las que se han sumado varios cientos de personas de ambos municipios.

"Ella no huía de nadie, por eso no había puesto ninguna denuncia a nadie", han asegurado los familiares que han asistido a las concentraciones, que de este modo han querido dejar constancia de que era "una niña normal". "Lo único que pedimos es que hagan justicia", ha añadido, esta familiar que ha prefirido mantener su nombre en el anonimato, arropada por su madre.

"Estamos con el corazón roto", ha manifestado Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera --donde ha tenido lugar la primera concentración-- tremendamente afligida por lo sucedido y acompañada de la alcaldesa de Villanueva, Vanessa Sánchez.

Por su parte, la alcaldesa de Villanueva, municipio en el que residía la joven, ha señalado que son "momentos muy duros". Ambos municipios han querido unirse en este momento crudo como la mejor forma de mostrar su duelo y dolor por la muerte de Miriam. "Creemos que se supera mejor cuando todos nos unimos, nos abrazamos y lloramos", ha dicho.

Ambas alcaldesas mantienen plena confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyo subdelegado en Guadalalajara, Ángel Canales, ha querido también compartir estos momentos de duelo como lo han hecho otros alcaldes y concejales de pueblos del Corredor, diputados y vecinos de la zona.

"Estamos seguros de que en las próximas horas podremos saber qué es lo que ha ocurrido y podremos volver a empezar de nuevo", ha manifestado también Sánchez.

Por último, la alcaldesa de Alovera ha pedido respeto y ha dado un 'tirón de orejas' a quienes no han controlado el uso de las redes sociales, obstaculizando la investigación.