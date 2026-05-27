Felipe VI elogia a los galardonados con la Medalla de las Artes como "prueba de que la cultura permanece viva"

El rey Felipe VI entrega la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes al cantante José Mercé, durante el acto oficial celebrado en el Teatro de Rojas de Toledo. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey de España, Felipe VI ha elogiado este miércoles a los galardonados con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, asegurando que son "la prueba de que la cultura permanece viva en su capacidad de renovarse y de encontrar nuevas formas de expresión".

Durante su intervención en el acto de entrega de las Medallas, celebrado en el Teatro de Rojas de Toledo, y en el que han participado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Toledo, entre otras autoridades institucionales, su majestad ha apuntado a la "conversación entre legado e innovación" y a la "diversidad de voces, lenguajes y miradas" como germen de la creación artística de los reconocidos.

"Estas Medallas no solo reconocen vuestra aportación a las artes, sino también al espacio común de nuestra convivencia", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado a la amplia cantidad de disciplinas contempladas por los premios de bellas artes, como "la palabra y la imagen; la poesía y la narrativa; el cine, la fotografía y las nuevas formas visuales; la arquitectura y el patrimonio; la danza, la lírica y el circo; la creación musical en registros tan distintos como el flamenco, la ópera, el rock, el rap o aquellas melodías que terminan formando parte de la memoria sentimental de varias generaciones".

Continuando en esta línea, ha señalado "el humor, la experimentación, la moda, la cultura infantil, los derechos culturales y esos espacios colectivos que hacen posible que la creación llegue a los demás".

"Recibid nuestra enhorabuena, de la Reina y mía, de todos los aquí reunidos; y también, por qué no, de todos los que en España o fuera de España, en donde sea, se han sentido identificados con vosotros", ha apuntado Felipe VI.

Recordando que la primera convocatoria del evento fue aplazada a causa del accidente ferroviario de Adamuz, Felipe VI ha trasladado un "recuerdo emocionado" para las víctimas mortales, así como a "sus familias y a los que aún luchan por recuperarse".

Por otra parte, ha celebrado el lugar escogido para la entrega de las Medallas este año, subrayando el 40 aniversario de la declaración de Toledo como ciudad Patrimonio de la Humanidad, así como el VIII centenario de su Catedral Primada.

"Toledo nos enseña que la mejor creación artística jamás es pura, sino al revés: que está imbuida de tradición y de referentes, más o menos explícitos", ha asegurado Felipe VI, poniendo como ejemplo a El Greco, que "pasados cuatro siglos, seguía siendo para las vanguardias un referente absoluto de modernidad".