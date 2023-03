El feminismo de CLM toma la calle con miles de personas y eclipsa la polémica política de la jornada reivindicativa

Manifestación del 8M en Albacete. - LUIS VIZCAINO/EUROPA PRESS

TOLEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las marchas feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer convocadas en Castilla-La Mancha han recuperado su esplendor tras los años marcados por las restricciones sanitarias, y con citas en las ciudades más importantes de la región han sacado a la calle a miles de personas que, en distintos formatos, han elevado la voz en defensa de las mujeres, repasando las principales reivindicaciones, que pasan por atajar la brecha de género, combatir la violencia machista, no dejar de lado a las mujeres que sufren la guerra o incentivar la igualdad real en el mercado laboral.

Manifestaciones, concentraciones y marchas que han eclipsado la polémica política por la división del discurso entre los principales partidos escenificada a lo largo de toda la jornada, con actos institucionales marcados por la ausencia de partidos políticos y donde no se ha conseguido la unidad en la reivindicación.

TOLEDO, DOS CABECERAS

En la capital regional, y como ocurriera el año pasado, han sido dos las manifestaciones que han discurrido por las calles de la ciudad de forma paralela. Después de que el año pasado cristalizara la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y la Plataforma 8M de Toledo en cuanto a la idoneidad de que la alcaldesa, Milagros Tolón, encabezara la marcha, en esta ocasión las convocatorias casi han coincidido, si bien la institucional ha contado con más presencia.

Por un lado, a las 18.00 horas salía desde el parque de la Vega y hasta la plaza de Zocodover la manifestación convocada por iniciativa ciudadana, congregando a centenares de personas bajo el lema 'Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días', con el que la Plataforma 8M ha querido mostrar su apoyo ante la huelga de limpiadoras que mantiene a 15.000 trabajadoras luchando por sus derechos frente a las subcontratas públicas.

Han reivindicado una asignatura de igualdad en la escuela pública; más formación y dotación económica y humana para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los juzgados de violencia de género, y han mostrado su apoyo a las compañeras de Castilla y León, comprometiéndose a arropar su protesta programada el próximo 15 de abril en las calles de Valladolid contra las "extorsiones" que sufren las madres que quieren abortar en las clínicas.

La segunda de las marchas, con media hora de diferencia, convocada por el Consejo Local de la Mujer y encabezada por la alcaldesa, Milagros Tolón, ha contado también con la presencia de los líderes sindicales de la región, Paco de la Rosa (CCOO) y Luisma Monforte (UGT).

Al llegar a la plaza del Ayuntamiento y a ritmo de batucada, una representante de la Asociación de Mujeres María de Padilla y otra de la Asociación de Mujeres DAMA, ambos colectivos pertenecientes al Consejo Local, han puesto voz al manifiesto, que reclamado una masculinidad igualitaria, ha denunciado los estereotipos de género, se ha acordado de las mujeres que sufren la guerra y ha reclamado un mundo formado por individuos "socialmente iguales y totalmente libres".

ALBACETE, 2.000 MANIFESTANTES

En la capital albaceteña, las 18.00 horas era el momento de partida de una marcha que ha transitado desde Gabriel Lodares hasta la Plaza del Altozano, con más de 2.000 personas llenando la calle.

'Basta ya de justicia patriarcal' ha sido uno de los lemas que han acompañado más pancartas e insignias en favor de la abolición de la prostitución, en una manifestación que ha contado con responsables políticos de Unidas Podemos y de PSOE.

Al término del recorrido, la periodista de CMMedia Ana Mondéjar ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que se ha recordado a las mujeres en conflictos bélicos y se ha reclamado acabar con la precariedad laboral, la discriminación y los abusos.

También ha hablado de la investigación de la violación de la niña de 11 en años en Badalona, al tiempo que ha exigido una educación en igualdad para evitar agresiones. Igualmente ha tomado la palabra Elena Ferrando, mujer con discapacidad intelectual, que ha criticado la precariedad laboral que sufren y la doble discriminación que tiene que afrontar su colectivo, al tiempo que ha pedido que se garanticen los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres con discapacidad.

Tal y como ha anunciado la coordinadora 8M, este mismo jueves se registrará en la Subdelegación del Gobierno una queja formal para actuar contra los colectivos que se concentran a las puertas de la clínica abortiva Iris y acosan a las mujeres que van a ejercer su derecho.

EL FUEGO SE ALÍA CON LA REIVINDICACIÓN EN CIUDAD REAL

La protesta en la capital ciudadrealeña ha consistido en una concentración que daba comienzo a las 20.00 horas en la Plaza Mayor, convocada por la Asamblea Mujeres Feministas de la ciudad.

Un escenario donde se ha procedido a una quema simbólica de malos deseos, donde decenas de mujeres han lanzado a la hoguera todos los tipos de violencia que sufren a diario escritos en distintas papeletas.

Carmina González, de la Asamblea de Mujeres Feministas, ha precisado que, por ejemplo, ella ha quemado la apropiación masculina de los logros de sus parejas.

"Llevamos en la lucha feminista más de un siglo y todavía no hemos conseguido ni siquiera acercarnos a la realidad. No queremos otra cosa, ser iguales. El feminismo es eso, y los que quieran otra cosa, será otra cosa, pero no feminismo", ha indicado.

MEDIO MILLAR EN CUENCA

En la capital conquense, la marcha ha discurrido desde la plaza de Toros hasta el cruce de las calles Carretería y Sánchez Vera, con decenas de personas formando la manifestación, medio centenar según la estimación de la Policía Local.

Con 'Feminismo o barbarie' como lema principal, se han podido ver pancartas a favor del consentimiento como centro del abuso y se han escuchado cánticos en recuerdo de Marina y Laura, las jóvenes asesinadas en 2015 por el novio de la última en la capital, un crimen que aún hoy perdura en la memoria negra de la ciudad.

'Hoy gritamos por las que no pueden', 'Si te acosan, enciende un porro, así viene la policía' o 'Estamos hasta las tetas de haceros las croquetas' han sido algunos de los lemas entonados por los manifestantes.

La marcha conquense venía precedida de un acto institucional en la jornada matinal en el que varias mujeres han sido reconocidas por la Diputación provincial y por el Consejo Municipal de Igualdad del Ayuntamiento.

HASTA EL INFANTADO EN GUADALAJARA

Por último, en Guadalajara, el acto central ha consistido en una gran manifestación convocada por la Comisión 8 de Marzo, que ha salido desde la plaza de Santo Domingo y que ha congregado a más de 1.000 personas.

Una marcha en la que también se ha mostrado el apoyo a las huelguistas del sector de la limpieza con una batucada de fondo hasta la meta, ubicada en el Palacio del Infantado.

Entre las pancartas reivindicativas, se han podido leer mensajes que pedían la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.